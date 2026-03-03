12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
AK Partili belediye başkanı 'İftiracılar kazanamayacak' dedi, istifa etti

AK Partili Elazığ Yurtbaşı belediye Başkanı Nihat Doğan, partiden ihraç edildi. İhraç sonrasında bir açıklama yapan Nihat Doğan "Şer odakları ve içimizdeki bazı iftira sahipleri hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır" diyerek partiden istifa ettiğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mart 2026 21:41, Son Güncelleme : 03 Mart 2026 21:46


2024 yerel seçimlerinde yüzde 52 oyla belediye başkanı seçilen AK Partili Nihat Doğan, partisi tarafından ihraç edildiği öğrenildi. Karar sonrasında ise AK Partili Doğan, hakkında çıkan iftiralara karşı dimdik duracağını söyledi.

"ŞER ODAKLARI AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAK"

Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan AKP'de istifa ettiğini duyurdu. Doğan yaptığı açıklamasa, hakkında mesnetsiz iftiralar yapıldığını ifade ederek şunları söyledi; "Uzun zamandır üzerimize kurulan oyunlara, ailemizi hedef alan mesnetsiz iftiralara ve gündemimizi kirletmek isteyen odaklara karşı dimdik durduk, durmaya da devam edeceğiz. Şer odakları ve içimizdeki bazı iftira sahipleri hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır. Bu süreçte hem hukukun selameti hem de aziz milletimize karşı daha şeffaf olabilmek adına; sürecimiz netlik kazanana kadar ve partimize en küçük bir zarar gelmemesi için partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum.

"KİMLERİN ÇIKAR HESAPLARI İÇERİSİNDE OLDUĞUNU PAYLAŞACAĞIZ"

Doğan, belediye başkanlığı görevine bağımsız devam edeceğini ifade ederek şunları söyledi; "Adalet tecelli ettiğinde; süreçte kimlerin eli olduğunu, kimlerin hangi çıkar hesapları içerisinde hareket ettiğini tüm açıklığıyla basın mensuplarımız aracılığıyla siz kıymetli vatandaşlarımızla paylaşacağız. Hiçbir gerçek gizli kalmayacaktır. Adalet yerini bulana kadar belediye başkanlığı görevimizi bağımsız olarak, aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdüreceğiz. Bizim için esas olan makam değil, milletimizin emanetidir. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürümeye devam edeceğiz. Değerlerimizden, hizmet anlayışımızdan ve milletimize olan bağlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

