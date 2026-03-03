Motorin zammı iptal edildi
Motorin zammı iptal edildi
Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!
Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!
Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!
Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!
İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu
İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu
Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Kadın hükümlü ve tutuklulara 8 Mart'ta açık görüş izni
Kadın hükümlü ve tutuklulara 8 Mart'ta açık görüş izni
Şubat verileri açıklandı: İşte en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler
Şubat verileri açıklandı: İşte en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler
Türk gazeteciler İsrail'de gözaltında: Ankara devrede
Türk gazeteciler İsrail'de gözaltında: Ankara devrede
Kış geri dönüyor: Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası geliyor!
Kış geri dönüyor: Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası geliyor!
Hazine'den akaryakıt hamlesi: Eşel mobil sistemi geri mi dönüyor?
Hazine'den akaryakıt hamlesi: Eşel mobil sistemi geri mi dönüyor?
Erdoğan'dan Fatma Nur Öğretmen mesajı: Fail hak ettiği cezayı alacak
Erdoğan'dan Fatma Nur Öğretmen mesajı: Fail hak ettiği cezayı alacak
RTÜK'ten İstanbul'daki okul olayına ilişkin yayın yasağı
RTÜK'ten İstanbul'daki okul olayına ilişkin yayın yasağı
Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu
Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu
SGK binlerce kişinin maaşını kesti! Faiziyle geri alınacak
SGK binlerce kişinin maaşını kesti! Faiziyle geri alınacak
Bakan Fidan: Türkiye kendini her zaman korur
Bakan Fidan: Türkiye kendini her zaman korur
Üniversiteler 3 yıla inecek mi? YÖK'ten açıklama geldi
Üniversiteler 3 yıla inecek mi? YÖK'ten açıklama geldi
Şimşek: Petrol fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlandırmaya çalışıyoruz
Şimşek: Petrol fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlandırmaya çalışıyoruz
Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Görevdeki 5 Subay, 5 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı
Görevdeki 5 Subay, 5 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi
Mersin'den Dünya Şampiyonluğuna: 91 madalyalı lise zirvede!
Mersin'den Dünya Şampiyonluğuna: 91 madalyalı lise zirvede!
Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı
Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı
Bakanlıktan kanser taraması seferberliği: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakanlıktan kanser taraması seferberliği: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Lisede bıçaklı saldırı: Saldırgan ders programına göre saldırıyı planlamış!
Lisede bıçaklı saldırı: Saldırgan ders programına göre saldırıyı planlamış!
BOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaz arzında risk yok!
BOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaz arzında risk yok!
KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı
KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı
Erdoğan'dan İran mesajı: Biz sulhun tarafındayız
Erdoğan'dan İran mesajı: Biz sulhun tarafındayız
Petrol piyasasında 'Hürmüz' alarmı: Fiyatlar 150 doları görebilir
Petrol piyasasında 'Hürmüz' alarmı: Fiyatlar 150 doları görebilir
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle günü %3,09 düşüşle 12.933 puandan tamamladı. Borsa, iki günlük toplamda %5,72 değer kaybederken, bankacılık hisselerindeki iki günlük düşüş %12,5'e ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2026 18:35, Son Güncelleme : 03 Mart 2026 20:04
Yazdır
Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,71 değer kaybederek 13.346,43 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi küresel piyasalara paralel olarak artan jeopolitik risklerin etkisiyle negatif bir seyir izledi.

Gün içinde en düşük 12.905,50 puanı, en yüksek 13.380,04 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,09 oranında 413,02 puan değer kaybederek 12.933,40 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 162,6 milyar lira oldu.

Endeksin iki günlük değer kaybı yüzde 5,72 oranında oldu.

En çok işlem görenler

Düşüşte bankacılık hisseleri öncü olurken, bankacılık endeksinde de iki günlük kayıp yüzde 12,5 oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,51, holding endeksi yüzde 2,55 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 2,20 ile kimya petrol plastik, en çok değer kaybeden ise yüzde 7,39 ile madencilik oldu.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,93, mali endeks yüzde 2,70, sanayi endeksi yüzde 1,78 ve hizmetler endeksi yüzde 1,61 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 79'u geriledi. Tüpraş, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 12.800 ve 12.700 puan seviyeleri destek, 13.100 ve 13.200 puan seviyeleri de direnç konumunda izleniyor.

Çatışmaların uzama ihtimali fiyatlamaları etkiliyor

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki çatışmanın uzama ihtimalinin küresel ticareti olumsuz etkileyebileceği ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceğine ilişkin endişelerin güçlenmesiyle satış baskısı derinleşti.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,96, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,43 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,56 olarak kayıtlara geçti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,87 artacağını tahmin etmişti.

Analistler, Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aylık fiyat gelişmeleri raporunun, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Bej Kitap raporu ile Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber