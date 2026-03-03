Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,71 değer kaybederek 13.346,43 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi küresel piyasalara paralel olarak artan jeopolitik risklerin etkisiyle negatif bir seyir izledi.

Gün içinde en düşük 12.905,50 puanı, en yüksek 13.380,04 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,09 oranında 413,02 puan değer kaybederek 12.933,40 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 162,6 milyar lira oldu.

Endeksin iki günlük değer kaybı yüzde 5,72 oranında oldu.

En çok işlem görenler



Düşüşte bankacılık hisseleri öncü olurken, bankacılık endeksinde de iki günlük kayıp yüzde 12,5 oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,51, holding endeksi yüzde 2,55 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 2,20 ile kimya petrol plastik, en çok değer kaybeden ise yüzde 7,39 ile madencilik oldu.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,93, mali endeks yüzde 2,70, sanayi endeksi yüzde 1,78 ve hizmetler endeksi yüzde 1,61 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 79'u geriledi. Tüpraş, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 12.800 ve 12.700 puan seviyeleri destek, 13.100 ve 13.200 puan seviyeleri de direnç konumunda izleniyor.

Çatışmaların uzama ihtimali fiyatlamaları etkiliyor



Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki çatışmanın uzama ihtimalinin küresel ticareti olumsuz etkileyebileceği ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceğine ilişkin endişelerin güçlenmesiyle satış baskısı derinleşti.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,96, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,43 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,56 olarak kayıtlara geçti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,87 artacağını tahmin etmişti.

Analistler, Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aylık fiyat gelişmeleri raporunun, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Bej Kitap raporu ile Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtti.