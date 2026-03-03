Hakan Fidan: İran'ın Körfez ülkelerini bombalaması inanılmaz derecede yanlış!
Dışişleri Bakanı Fidan: "İran'ın hiçbir ayrım yapmadan bütün buraları (Körfez ülkeleri) bombalaması inanılmaz derecede yanlış bir strateji"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan özel bir TV kanalında yaptığı açıklamada İsrail'in İran'a saldırması sonrasında İran'ın körfez ülkelerini bombalamasını değerlendirdi. Hakan fidan "İran'ın hiçbir ayrım yapmadan bütün buraları (Körfez ülkeleri) bombalaması inanılmaz derecede yanlış bir strateji" dedi.
Fidan yaptığı açıklamada "İsrail ABD'ye muazzam bir baskı yaptı. İsrail'i durduracak aktör Amerika'dır" dedi.