Altının kilogram fiyatı 7 milyon 470 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 420 bin lira, en yüksek 7 milyon 492 bin 998 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 7 milyon 470 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 425 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 764 milyon 73 bin 921,94 lira, işlem miktarı ise 1318,38 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 27 milyon 988 bin 731,80 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: