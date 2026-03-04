Motorine 12, Benzine 3 Lira Zam Geliyor İddiası
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Motorine 12, Benzine 3 Lira Zam Geliyor İddiası

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 12.45 TL, benzine ise 3.68 TL bir zam bekleniyor.

04 Mart 2026 11:24
Orta Doğu'da tırmanan füze gerilimi, Türkiye'de araç sahipleri ve lojistik sektörünü doğrudan etkileyen ekonomik bir baskıya dönüştü. Küresel brent petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinin en yüksek tek kalemde artış ihtimalini gündeme taşıdı.

Enerji sektörü kaynaklarından sızan son bilgilere göre, 5 Mart Perşembe saat 00:01'den itibaren geçerli olmak üzere:

Ekonomim'de yer alan habere göre;

Motorine (Dizel): 12 Lira 45 Kuruş, Benzine 3 Lira 68 Kuruş zam yapılması kesinleşti.

Güncel akaryakıt fiyatları;

An itibarıyla İstanbul Avrupa yakasında ortalama 60.40 TL olan motorinin litresi, zammın ardından 72.85 TL'ye fırlayacak. Ankara'da 73.95 TL'ye, Doğu Anadolu'daki illerde ise (örneğin Hakkari'de) 75.68 TL'ye ulaşacak.

  • İstanbul Avrupa Yakası
  • Benzin: 58,40 lira
  • Motorin: 60,40 lira
  • LPG: 30,29 lira
  • İstanbul Anadolu Yakası
  • Benzin: 58,24 lira
  • Motorin: 60,24 lira
  • LPG: 29,69 lira
  • Ankara
  • Benzin: 59,34 lira
  • Motorin: 61,50 lira
  • LPG: 30,17 lira
  • İzmir
  • Benzin: 59,62 lira
  • Motorin: 61,77 lira
  • LPG: 30,09 lira

