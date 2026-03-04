İran basını: ABD savaş uçağı düşürüldü

Bedelli askerlik Devlete 19 milyar TL ek gelir sağlayacak
Bedelli askerlik Devlete 19 milyar TL ek gelir sağlayacak
Savaşa rağmen altın neden düştü. İşte cevabı
Savaşa rağmen altın neden düştü. İşte cevabı
Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu 'kar' uyarısı
Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu 'kar' uyarısı
12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
Jeopolitik riskler altını destekliyor
Jeopolitik riskler altını destekliyor
Yargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası
Yargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası
Yılın ilk iki ayı tamamlandı: Otomotiv pazarında SUV rüzgarı!
Yılın ilk iki ayı tamamlandı: Otomotiv pazarında SUV rüzgarı!
Kurtulmuş: Komisyon raporu nihayet değildir, yol haritasıdır
Kurtulmuş: Komisyon raporu nihayet değildir, yol haritasıdır
Türkiye'den 35 hastane dünyanın en iyileri arasına girdi
Türkiye'den 35 hastane dünyanın en iyileri arasına girdi
Motorin zammı iptal edildi
Motorin zammı iptal edildi
Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!
Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!
Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!
Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!
İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu
İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu
Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Kadın hükümlü ve tutuklulara 8 Mart'ta açık görüş izni
Kadın hükümlü ve tutuklulara 8 Mart'ta açık görüş izni
Şubat verileri açıklandı: İşte en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler
Şubat verileri açıklandı: İşte en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler
Kış geri dönüyor: Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası geliyor!
Kış geri dönüyor: Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası geliyor!
Hazine'den akaryakıt hamlesi: Eşel mobil sistemi geri mi dönüyor?
Hazine'den akaryakıt hamlesi: Eşel mobil sistemi geri mi dönüyor?
Erdoğan'dan Fatma Nur Öğretmen mesajı: Fail hak ettiği cezayı alacak
Erdoğan'dan Fatma Nur Öğretmen mesajı: Fail hak ettiği cezayı alacak
RTÜK'ten İstanbul'daki okul olayına ilişkin yayın yasağı
RTÜK'ten İstanbul'daki okul olayına ilişkin yayın yasağı
Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu
Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu
SGK binlerce kişinin maaşını kesti! Faiziyle geri alınacak
SGK binlerce kişinin maaşını kesti! Faiziyle geri alınacak
Bakan Fidan: Türkiye kendini her zaman korur
Bakan Fidan: Türkiye kendini her zaman korur
Üniversiteler 3 yıla inecek mi? YÖK'ten açıklama geldi
Üniversiteler 3 yıla inecek mi? YÖK'ten açıklama geldi
Şimşek: Petrol fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlandırmaya çalışıyoruz
Şimşek: Petrol fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlandırmaya çalışıyoruz
Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Görevdeki 5 Subay, 5 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı
Görevdeki 5 Subay, 5 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi
Ana sayfaHaberler Dünya

İran basını: ABD savaş uçağı düşürüldü

İran'a yönelik saldırılara devam eden ABD ve İsrail, yeni saldırı dalgası başlattıklarını açıkladı. ABD ordusu ayrıca bugüne dek yaklaşık 2 bin hedefin vurulduğunu, 17 İran gemisinin batırıldığını bildirdi. İran da saldırılara karşılık veriyor. İran basını, bir F-15 savaş uçağının düşürüldüğünü iddia etti.

Haber Giriş : 04 Mart 2026 08:01, Son Güncelleme : 04 Mart 2026 08:02
Yazdır
İran basını: ABD savaş uçağı düşürüldü

ABD ve İsrail, İran'ı vurmaya devam ediyor.

Aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu çok sayıda kentte patlama sesleri duyuldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da bugüne dek yaklaşık 2 bin hedefin vurulduğunu, 17 İran gemisinin batırıldığını açıkladı.

ABD ordusu, İran'ın ise 500'den fazla balistik füze ve 2 bini aşkın insansız hava aracıyla karşılık verdiğini öne sürdü.

Tahran yönetimi de ABD ve İsrail'e misillemede bulunuyor.

ABD F-15 savaş uçağının düşürüldüğü iddiası

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, bir ABD F-15 savaş uçağının hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü iddia etti.

İran Devrim Muhafızları da Hint Okyanusu'nda yakıt ikmali yapan bir ABD muhribinin füzelerle hedef alındığını duyurdu.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'e de füze atıldığını açıkladı.

Sirenler devreye girdi, İsrail hava savunma sistemi füzeleri etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Füze ABD üssüne düştü

Bahreyn'de de sirenler çaldı, halka güvenli bölgelere sığınmaları çağrısı yapıldı.

Katar'dan da İran'dan iki balistik füzenin fırlatıldığı, füzelerden birinin ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'ne düştüğü, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde, İran'a ait insansız hava aracı ABD Konsolosluğu'na saldırı düzenledi.

Saldırının ardından yerleşkede yangın çıktı.

Erbil'de İHA saldırısı

Irak'ın Erbil kentindeki ABD'nin Başkonsolosluk binası ve Erbil Havalimanına da silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi.

İran, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD büyükelçiliğini de insansız hava araçlarıyla hedef aldı.

Washington Post gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberde, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA ofisinin vurulduğu iddia edildi.

Yaralanan personel olmadığı aktarıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber