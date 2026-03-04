Özgür Özel şikayetçi olan marketleri tehdit etti

Bedelli askerlik Devlete 19 milyar TL ek gelir sağlayacak
Savaşa rağmen altın neden düştü. İşte cevabı
Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu 'kar' uyarısı
12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
Jeopolitik riskler altını destekliyor
Yargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası
Yılın ilk iki ayı tamamlandı: Otomotiv pazarında SUV rüzgarı!
Kurtulmuş: Komisyon raporu nihayet değildir, yol haritasıdır
Türkiye'den 35 hastane dünyanın en iyileri arasına girdi
Motorin zammı iptal edildi
Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!
Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!
İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu
Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Kadın hükümlü ve tutuklulara 8 Mart'ta açık görüş izni
Şubat verileri açıklandı: İşte en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler
Kış geri dönüyor: Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası geliyor!
Hazine'den akaryakıt hamlesi: Eşel mobil sistemi geri mi dönüyor?
Erdoğan'dan Fatma Nur Öğretmen mesajı: Fail hak ettiği cezayı alacak
RTÜK'ten İstanbul'daki okul olayına ilişkin yayın yasağı
Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu
SGK binlerce kişinin maaşını kesti! Faiziyle geri alınacak
Bakan Fidan: Türkiye kendini her zaman korur
Üniversiteler 3 yıla inecek mi? YÖK'ten açıklama geldi
Şimşek: Petrol fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlandırmaya çalışıyoruz
Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Görevdeki 5 Subay, 5 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi
Marketleri haraca bağlamak istediği için tutuklanan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı cezaevinde ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çıkışta marketleri tehdit etti: Pişman edeceğiz onları. Tüketimden gelen gücümüzü görecekler.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mart 2026 08:52, Son Güncelleme : 04 Mart 2026 08:54
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün partisinin genel merkezinde düzenlenen "Milletle Birlikte, Milletin Emrinde" buluşmasında seçim vaatlerini kamuoyuna açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'İrtikap' suçundan tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı, Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özel, zincir marketleri tehditle haraca bağlayan Özcan'a sahip çıkarken, marketleri boykotla tehdit etti. "Gelinen noktada Bolu'da bir tane şikayetçi yok, bir tek o üç harflilerden biri mi ikisi mi? Allah'ın izniyle pişman edeceğiz onları" diyen Özel şunları kaydetti: "Tüketimden gelen gücümüzü kullandığımızda ne yapabileceğimizi görecekler. Arkadaşımızı bu kadar haksız yere içeri attırmaya çalışan savcıya alet olmanın ne demek olduğunu görecekler. O savcı mı lazım size, biz mi lazım göreceğiz. O marketi belirleyelim. Önce Bolu'da başlayalım, sonra Türkiye'ye mi yayacağız bakalım."

