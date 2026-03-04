35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı

erörle mücadele ülkenin dört bir yanında aralıksız olarak devam ediyor.

Vatandaşın huzur ve güvenliği için aralıksız çalışan emniyet güçleri DEAŞ'a yönelik başarılı bir çalışmaya daha imza attı.

35 İLDE DEAŞ OPERASYONU:

35 ilde düzenlenen operasyonların detaylarını İçişleri Bakanlığı sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktardı.

Operasyonlar sonucu 184 şüphelinin yakalandığını belirten bakanlık, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

35 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 184 şüpheli yakalandı.

Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten,

"35 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 184 şüpheli yakalandı"



-Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten,

-Haklarında aranma kaydı bulunan ve

-Örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen şüpheliler, son 2. pic.twitter.com/3aZVU7tPl3 T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 4, 2026

Haklarında aranma kaydı bulunan ve

Örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen şüpheliler, son 2 haftadır süren operasyonlarda yakalandı.

"ŞÜPHELİLERDEN 22'Sİ TUTUKLANDI"

22'si tutuklandı, 33'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu toplam 35 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

"DEAŞ'A YÖNELİK OPERASYONLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

" Operasyonlar sonucu; 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ile çok sayıda örgütsel dokümanlar ve dijital materyal ele geçirildi.

Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı sürdürüyoruz.

Daire Başkanlıklarımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.



