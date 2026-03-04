Bedelli askerlik Devlete 19 milyar TL ek gelir sağlayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni torba yasa teklifinin etki analizi kamuoyuyla paylaşıldı. Teklifte kamu maliyesine ek kaynak sağlanmasına yönelik çeşitli düzenlemeler bulunurken, bedelli askerlik ücretinin artırılması da öne çıkan maddeler arasında yer aldı.

Hazırlanan etki analizine göre düzenlemelerin hayata geçirilmesi halinde hem kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması hem de çeşitli vergi düzenlemeleriyle bütçeye önemli gelir sağlanması hedefleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 417 BİN TL'YE ÇIKIYOR

Kanun teklifine göre bedelli askerlik ücreti yaklaşık yüzde 25 oranında artırılacak. Mevcut durumda yaklaşık 335 bin lira seviyesinde bulunan bedelli askerlik bedelinin 417 bin liraya yükseltilmesi öngörülüyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde ücret artışından doğacak farkın Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılması planlanıyor.

Etki analizinde yer alan değerlendirmeye göre bedelli askerlik uygulamasından 2025 yılında yaklaşık 60 milyar lira gelir elde edildi. Yeni düzenleme ile 2026 yılında yaklaşık 19.2 milyar liralık ek gelir sağlanabileceği hesaplanıyor.

KAMUYA AİT ATIL VARLIKLAR EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Torba yasa teklifinde kamu kurumlarının elinde bulunan ve faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı olmayan taşınmazların değerlendirilmesine yönelik düzenlemeler de yer alıyor.

Teklif kapsamında, ilgili idarelerin talebi doğrultusunda kamu idarelerine ait bazı taşınmazların özelleştirilmesinin önü açılacak.

Etki analizine göre kamu kurumları tarafından yaklaşık 230 taşınmazın özelleştirilmesi talep edildiği, bu taşınmazların toplam büyüklüğünün ise 5.5 milyon metrekareye ulaştığı belirtiliyor. Bu alanların yaklaşık 1.5 milyon metrekarelik kısmı için imar planlarının hazırlandığı ifade ediliyor.

Bu düzenlemeler sayesinde kamuya 35 ila 45 milyar lira arasında ek kaynak sağlanması hedefleniyor.

KDV DÜZENLEMESİYLE 4.3 MİLYAR TL GELİR HEDEFİ

Torba yasa teklifinde ayrıca bazı Katma Değer Vergisi istisnalarına ilişkin değişiklikler de bulunuyor.

Buna göre bazı KDV istisnalarının kısmi istisna kapsamına alınması planlanıyor. Bu değişiklikle birlikte kamu bütçesine yaklaşık 4.3 milyar lira ek gelir sağlanması öngörülüyor.

Teklifin ilk olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi, ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde hem bedelli askerlik ücreti hem de kamu maliyesini ilgilendiren diğer maddeler yürürlüğe girecek.