'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davası hazırlıkları için ilgili kurumlara yazı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Mart Pazartesi günü başlayacak "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası öncesinde gerekli hazırlıkların tamamlanması için ilgili kurumlara yazı gönderdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2026 18:03, Son Güncelleme : 04 Mart 2026 18:29
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davası hazırlıkları için ilgili kurumlara yazı

Mahkemenin 1'inci heyetince hazırlanan yazı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Silivri İlçe Jandarma Komutanlığına ulaştırıldı.

Yazıda, davanın sanık sayısı, dosya kapsamı, tutuklu sanıkların çokluğu gibi fiili nedenler ve güvenlik gerekçeleriyle 6763 Sayılı Yasa ile Değişik Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümleri gereğince duruşmanın 9 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi duruşma salonları binasında bulunan 1 nolu salonda yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Duruşma öncesi ve sırasında alınması gereken tedbirlere yer verilen yazıda, duruşma salonuna girecek sanık, tanık, avukat, izleyici, basın mensubu ve görevliler için giriş kartları hazırlanacağı, bu kartları ibraz edenlerin duruşma salonuna alınacağı bildirildi.

Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile vekil ve müdafilerinin öncelikli olarak salona alınacağı aktarılan yazıda, salona kabul edilecek basın mensuplarıyla ilgili uygulanması istenen kıstaslar şu şekilde sıralandı:

"Salon içerisine basın mensupları için ayrılan bölüme önce müracaat edip akredite olanlardan başlanmak üzere güvenlik görevlilerince güvenlik risk değerlendirmesi yapılarak 5 yabancı basın mensubu alınması, salon içerisine aynı basın grubundan sadece 1 kişi olmak üzere ulusal basın kurumlarından güvenlik görevlilerince güvenlik risk değerlendirmesi yapılarak 20 ulusal basın mensubu alınması, duruşma salonunda yazılı ve görsel basının birer temsilci ile hazır bulunabilmesi, herhangi bir mazeret ve ihtiyaç nedeniyle bu kişilerin yine kendi birimlerinde başka birisiyle değişim yapabilmesi, yer darlığı sebebiyle duruşma salonunda yer bulamayan basın kuruluşlarının birer temsilcisinin duruşma salonu binasında kendilerine ayrılan duruşmanın yansıtıldığı ekranla donatılan bölümde hazır bulunabilmeleri ve bu şekilde tüm basın yayın kuruluşu temsilcilerinin yargılama aşamasında haberdar edilmelerinin sağlanması için gereği rica olunur."

Yazıda, hakkın kötüye kullanılmaması ve adil yargılama hakkı ilkeleri ile CMK hükümleri dikkate alınarak her sanığın en fazla 3 müdafi ile temsil edilmesi, sayısal olarak avukatlara ayrılan bölümün yetersiz kalması halinde izleyiciler için ayrılan bölümün bir kısmının da sanık müdafilerine tahsis edilmesinin istendiği ifade edildi.

Yazıda, şunlar kaydedildi:

"CMK'nın 183'üncü maddesine göre adliye binası içerisinde ve duruşma başladıktan sonra duruşma salonunda her türlü telefon ve sesli, görüntülü kayıt veya nakil olanağı sağlayan aletler kullanılamaz. Türk Ceza Kanunu'nun 286'ncı maddesine göre soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi cezalandırılır. Yasa hükümleri nazara alınarak her türlü alet duruşma salonuna alınmayacaktır. Bu kurala uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır."

Duruşma salonu binasında, duruşma esnasında tutuklu ve tutuksuz sanıkların rahatsızlanması durumunda müdahale etmek üzere doktor ve sağlık personeli hazır bulundurulması istenen yazıda, İl Jandarma Komutanlığınca kendi mevzuat hükümleri ve belirtilen kurallar çerçevesinde gerekli tedbirler alınması, tutukluların salona duruşma saatinden önce nakillerinin yapılması, tereddüt edilen hususlarda mahkemeden talimat alınması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için talimatta bulunuldu.

Mahkemece, ilgili kurumlara gönderilen bir diğer yazıda, duruşma salonuna girişlerin öncelik ve sıralamasının "tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar, sanık müdafileri, müştekiler, müşteki vekilleri, tutuklu sanık yakınları, basın mensupları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri" şeklinde uygulanması istendi.

