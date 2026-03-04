Ankara-İstanbul arası 80 dakika: Saatte 350 km hızla SHT geliyor
Deterjanlı kahveyle zehirlenmişti! 1,5 milyon liraya uzlaştılar

Beyoğlu'nda genç mühendisin bir kafede içtiği kahvenin ardından rahatsızlanarak hastanelik olduğu, kahvenin ise deterjanla yapıldığının ortaya çıktığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Kahveyi yapan kişinin bilirkişi raporuna göre bir kusurunun olmadığının belirtilmesi ve bazı şüpheliler yönünden 1 milyon 500 bin liraya uzlaşılması gerekçeleriyle dosyada takipsizlik kararı verildi.

Deterjanlı kahveyle zehirlenmişti! 1,5 milyon liraya uzlaştılar

İstanbul Beyoğlu'nda 17 Kasım 2025'te genç mühendis Ayben Ö.T., bir kafede içtiği Türk kahvesinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Ayben Ö.T.'nin içtiği kahvenin deterjan ile yapıldığı belirlenirken işletme sahibi ile kahveyi yapan kişilerin de arasında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Detaylar ise Savcılığın sevk yazısında ortaya çıkmıştı. Sevk yazısında, şüphelilerin eylemlerinde herhangi bir kasıt unsuruna rastlanmadığı, olayın şüpheli Sıla Nur Ö.'nün, Münire A.'dan kafenin kalabalık olması üzerine yardım istemesi üzerine, Münire A.'nın ise daha önceden bilmediği kafe mutfağına girerek üzerinde hiçbir etiket bulunmayan şişe içerisindeki sıvı maddeyi direkt kahve yapımında kullanması üzerine gerçekleştiği öğrenilmişti.

Soruşturma tamamlanarak takipsizlik kararı verildi

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildi. Verilen takipsizlik kararında Ayben Ö.T. 'mağdur', Mustafa Emre T. 'müşteki' sıfatıyla, Engin Ö., Gülsüm Sude Ö., Sıla Nur Ö. ve Münire A. ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

1 milyon 500 bin liraya uzlaştıkları aktarıldı

Verilen kararda, şüphelilerin üzerine atılı suçun 'uzlaşma' kapsamında kalan suçlardan olduğu, yapılan müzakereler sonucunda ise şüpheliler Engin Ö., Gülsüm Sude Ö. ve Sıla Nur Ö.'nün müşteki tarafa toplamda 1 milyon 500 bin lira ödediği, böylece tarafların uzlaştığı aktarıldı.

Etiketi olmayan deterjanı farkında olmadan kahve yapımında kullanmış olmasının kusur teşkil etmediği belirtildi
Bilirkişi raporuna da yer verilen takipsizlik kararında, şüpheli Münire A.'nın, iş yerinin mutfağında bulunan içme suyuyla karıştırılmaya müsait ve üzerinde etiket bulunmayan sıvı maddenin niteliği hakkında önceden bilgi sahibi olmadığı, bu nedenle bu maddeyi farkında olmadan kahve yapımında kullanmış olmasının kusur teşkil etmediği, dolayısıyla olayın meydana gelmesinde Münire A.'nın, Ayben Ö.T.'nin yaralanmasında herhangi bir kusurunun olmadığı kaydedildi.
Söz konusu gerekçelerle şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildi.

