ABD Savunma Bakanı: İran'a daha büyük saldırı dalgaları yolda

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile birlikte ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşa ilişkin bir basın toplantısı gerçekleştirdi. İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamasına ABD'nin "Yıkıcı ve merhametsiz bir şekilde kazanmakta olduğu" ifadeleriyle başlayan Hegseth, "Her şey sadece dört gün önce, Cumartesi sabahının erken saatlerinde başladı. Yalnızca dört gün geçti. Göstergeler değişiyor, toz bulutu dağılmaya başlıyor ve daha fazla kuvvet bölgeye ulaşıyor. Henüz çok erken bir aşamadayız" dedi.

"İran, bitmiş durumda"

Elde edilen sonuçların "inanılmaz" ve "tarihi" olduğunu söyleyen Hegseth, "İran bitmiş durumda ve bunun farkındalar. Ya da en azından farkına varacaklar. Biz onların kabiliyetlerini avlamaya, sökmeye, morallerini bozup yok etmeye ve yenilgiye uğratmaya daha yeni başladık. Daha sadece dört gün oldu" dedi.

"ABD ve İsrail, İran semalarının tam kontrolünü ele geçirecek"

Hegseth, "Bir haftadan kısa bir süre içinde, dünyanın en güçlü iki hava kuvveti, İran semalarında tam kontrol ve tartışmasız hava üstünlüğü sağlayacak. Bunun anlamı şudur; gece gündüz, durmaksızın uçacağız. Füzeleri ve savunma sistemlerini tespit edip hedefleyerek imha edeceğiz. Liderlerini ve askeri komutanlarını da bulup etkisiz hale getireceğiz" dedi.

İran'ın bu konuda hiçbir şey yapamayacağını ve "gökyüzünden İran'a ölüm ve yıkım yağdıracaklarını" söyleyen Hegseth, "Bunun asla bir adil dövüş olması amaçlanmamıştı. Onları yerdeyken yumrukluyoruz. Olması gereken de tam olarak budur" ifadelerini kullandı.

ABD'nin "Destansı Öfke Operasyonu" adını verdiği saldırıların yoğunluğunun geçtiğimiz yıl Haziran ayında İran'ın nükleer tesislerinin de vurulduğu 12 günlük savaşa kıyasla 7 kat daha yüksek olduğunu söyleyen Hegseth, "Daha fazla ve daha büyük saldırı dalgaları yolda. Henüz yeni başlıyoruz. Yavaşlamıyor, hızlanıyoruz. İran'ın kabiliyetleri saatler geçtikçe eriyip yok olurken, Amerikan gücü daha sert, daha akıllı ve tamamen baskın hale geliyor. Bugün dahi, daha fazla bombardıman uçağı ve savaş uçağı bölgeye geliyor" dedi.

"Savaşı gerektiği sürece çok rahat sürdürebiliriz"

ABD'nin mühimmat stoklarının son derece güçlü durumda olduğunu ve İran'ın eskisi kadar büyük miktarda füze fırlatamadığını savunan ABD Savunma Bakanı, "Bu savaşı gerektiği sürece çok rahat sürdürebiliriz" dedi.

ABD'nin İran saldırılarında ölen askerlerinin intikamını alacağını da söyleyen Hegseth, "Üst düzey liderleri öldü. Yerine geçecek kişiyi seçmesi gereken sözde yönetim konseyi ise ya ölü, ya kayıp ya da sığınaklarda saklanıyor. Üst düzey generaller, orta kademe subaylar, askerler konuşamıyor, iletişim kuramıyor. Koordineli ve sürekli bir saldırı başlatmaları mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"İran Hava Kuvvetleri artık yok"

Hegseth, "İran Hava Kuvvetleri artık yok. 1996 için tasarlanmıştı, 2026'da yok edildi. İran Donanması, Basra Körfezi'nin dibinde. Savaş kabiliyeti yok edildi, parçalandı, imha edildi, yenildi" ifadelerini kullandı.

Hint Okyanusu'nda İran savaş gemisinin batırıldığını duyurdu

İran'ın Orta Doğu'daki politikalarının baş mimarı olarak bilinen Kasım Süleymani'nin 2020'de öldürülmesine değinen Hegseth, Süleymani'nin ismini taşıyan amiral gemisinin de vurulduğunu belirterek, "Dün gece Süleymani isimli amiral gemilerini batırdık. Görünüşe göre ABD Başkanı, Süleymani'yi iki kez vurmuş oldu. Donanmaları artık bir faktör değil" dedi.

Hegseth ayrıca, "Dün Hint Okyanusu'nda bir Amerikan denizaltısı, uluslararası sularda güvende olduğunu sanan bir İran savaş gemisini batırdı. Bir torpido ile. Sessiz bir ölüm. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir düşman gemisinin torpido ile batırıldığı ilk olay oldu" şeklinde konuştu.

"Trump'a suikast düzenlemeye çalışan birimin lideri öldürüldü"

Dün ayrıca ABD Başkanı Trump'a suikast düzenlemeye çalışan birimin liderinin de tespit edilerek öldürüldüğünü söyleyen Hegseth, "İran, Başkan Trump'ı öldürmeye çalıştı ama son gülen Başkan Trump oldu" dedi.

ABD'li bakan, "ABD ve İsrail'in istihbarat ve savaş güçleri, İran'ı kontrol altına alacak ve bunu yakında yapacak" ifadelerini kullandı.

Operasyonun hedeflerini İran'ın füzelerini, dronlarını ve bunları üreten tesislerini yok etmek, donanmasını, kritik güvenlik altyapısını imha etmek ve nükleer silaha giden yolu kesmek olarak tanımlayan Hegseth, "İran, asla nükleer bomba sahibi olamayacak. Biz görevde olduğumuz sürece asla" dedi.

Basın toplantısında İsrail'e de seslenen Hegseth, "Görevinizi benzersiz bir beceri ve kararlılıkla yerine getiriyorsunuz. Böyle güçlü bir müttefikle omuz omuza savaşmak, gerçek bir güç çarpanı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye yönelen İran füzesinin NATO'nun 5. maddesini tetiklemesi ihtimali

Basın toplantısında İran'dan fırlatılarak Türkiye'ye yönelen bir balistik füzenin NATO'nun 5. maddesini tetikleme ihtimaline ilişkin bir soruya Hegseth, "Bu durumun farkındayız ama 5. maddeyi tetikleyeceğine dair bir kanaat söz konusu değil" cevabını verdi.

İran'ın güneyinde bir kız okulun vurulmasına ilişkin bir soruya Hegseth, "Tabii asla sivil hedefleri vurmuyoruz. Ama bu konuya bakıyoruz ve araştırıyoruz" dedi.

Çatışmaların derhal bitmesini isteyen Rusya ve Çin gibi ülkelere mesajının ne olduğu sorulan Hegseth, "Onlara bir mesajım yok. Burada pek de bir faktör sayılmazlar" açıklamasını yaptı.

Caine, hayatını kaybeden askerlerin isimlerini paylaştı

Basın toplantısında ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise İran ile savaşta hayatını kaybeden altı Amerikan askerinin isimlerini paylaştı. Caine, İran'ın balistik füze atışlarının çatışmanın ilk gününe kıyasla yüzde 86 düştüğünü ve sadece son 24 saatte yüzde 23 azaldığını söyledi. Caine, "Kamikaze insansız hava araçları (İHA) atışları da ilk günlere göre yüzde 73 düştü. Bu ilerleme, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran kıyısının güney kanadı boyunca yerel hava üstünlüğü kurmasına ve savunmalarını hassasiyet ve ezici ateş gücüyle delmesine imkan sağladı" dedi.

Amerikan ordusunun artık düşmanın göremeyeceği mesafeden uzun menzilli mühimmatlarla yapılan atışların yerine yakın ve hassas taarruzlara geçtiğini söyleyen Caine, "Bu, kuvvetlerimizin hedef üzerinde belirgin bir şekilde daha fazla ve hassas etki oluşturmasını sağlayacak" dedi.

Caine, "Bugüne kadar iki binden fazla hedefi vurduk. 20'den fazla İran deniz platformunu imha ettik. Bunlara ilave olarak bölge dışındaki bir fırkateyn ve bir denizaltı da dahil. Bu aşamada İran'ın sahadaki ana deniz varlığını fiilen etkisiz hale getirdik. Bakanın işaret ettiği üzere, 1945'ten bu yana ilk kez ABD Donanmasına ait bir nükleer taarruz denizaltısı, tek bir Mark 48 torpidosu ile bir düşman savaş gemisini batırdı" ifadelerini kullandı.

İran'ın tarafının ise saldırılarında ayrım gözetmediği ve isabetsiz ilerlediğini söyleyen Caine, "500'den fazla balistik füze ve iki binden fazla dron fırlattılar. Bölge genelinde masum sivilleri vurdular. Ortaklarımız da bizimle birlikte kendilerini savunmak için çağrıya yanıt veriyor. Ürdün, Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Kuveyt, kendi muharebe kabiliyetleriyle, hassasiyet ve itidal içinde halklarını savunuyor" dedi.