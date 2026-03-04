Vali Gül açıkladı: İstanbul'da 100'er tane kreş, anaokulu ve Kur'an kursu yapılacak

İstanbul Valiliği tarafından Bakırköy'de, "Muhtarlar İle İftar Buluşması" programı düzenlendi. Bakırköy'deki bir otelde yapılan programa İstanbul Valisi Davut Gül ve davetli çok sayıda muhtar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından iftar saatinde davetliler oruçlarını açtı. Program sonunda "Mahallenin Gücü İyilikle Büyür" projesi kapsamında Güngören, Gaziosmanpaşa ve Bahçelievler İlçe Kaymakamları ve en fazla kan bağışı alınan noktaların mahalle muhtarlarına Vali Davut Gül tarafından plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan İstanbul Valisi Davut Gül, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul'da sizlerle birlikte her mahallede güzel işler yapmaya gayret ediyoruz. Aslında İstanbul'da yapılanları en iyi muhtarlarımız biliyor. Çünkü işin çilesini çeken sizlersiniz. Sıkıntılı dönemi de yaşıyorsunuz. Vatandaşlarımızdaki o rahatlığı da ilk görenler sizlersiniz. Yapılanları biliyorsunuz. Bundan sonra inşallah sizlerle birlikte şöyle bir buçuk sene içerisinde bilemediniz iki sene içerisinde birkaç tane proje uygulayacağız. Bu sayacağım projelerde mahallenin ihtiyacı varsa ve uygun arsa varsa hemen bu ay içerisinde başlayacağız ve bazılarını çelik konstrüksiyondan yıl içinde bitireceğiz. Bazılarını gelecek seneye sarkarsa gelecek sene içinde bitireceğiz. Ne yapacağız? 100 tane kreş yapacağız. Aile ve sosyal hizmetler bakanlığımıza teslim edeceğiz. Dolayısıyla da 6 aylık çocuklar 6 aylıktan sonra 3 yaşına kadar, 4 yaşına kadar kalabileceği mekanlar olmuş olacak. Ne işe yarayacak? Yeni yavrularımızın, yeni doğum yapan hanımefendilerin iş hayatına atılırken çocuklarını bırakabilecekleri mekanlara ihtiyaç var" dedi.

Kreşlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından işletileceğini belirten Vali Gül, "İstanbul'umuzda hizmet sunmak önemli ama ekonomik olarak alım gücünün yetebileceği şekilde sunmak daha önemli. Buraları adeta bedava sembolik fiyatlarla Aile Bakanlığımız işletecek. İkincisi anaokulları yapacağız 100 tane. İhtiyaç olan her mahallede hemen yapmaya başlayacağız. Üçüncüsü, 4-6 yaş Kur'an kursu yapacağız. 4-6 yaş Kur'an kursunu en iyi muhtarlarımız bilir aslında. Diyanetin anaokulu. Bu üçüne baktığınızda şu anlama geliyor. Aile Bakanlığımız kreşleri işletecek. Milli Eğitim Bakanlığımız anaokullarını işletecek. Müftülüklerimiz de 4-6 yaş Kuran kurslarını işletecek. Bunun dışında çocuklarımızın, gençlerimizin kötü alışkanlıklara bulaşmaması için, koruyucu önleyici tedbirler almak için kapalı spor salonları yapmak istiyoruz. Bunların sadece ismi kapalı. 7/24 hemşehrilerimizin hizmetinde olan mahalle ölçeğinde kullanacağımız spor salonları olacak. 100 tane yapmayı planlıyoruz. İlave olarak 100 tane halı saha yapmayı planlıyoruz. Yani 100 tane halı saha, 100 tane kapalı spor salonu, 100 tane kreş, 100 tane anaokulu, 100 tane 4-6 yaş Kuran kursu yapacağız. Bunlara ilaveten ödev evlerimiz var. Şu an sayısı yaklaşık olarak 250. Bunların sayısını da ilk etapta 500'e çıkartmak istiyoruz. Aslında baktığınızda her biri mahalle ölçeğinde, okul ölçeğinde sizlerle birlikte çalışacağımız, sizlerle birlikte değerlendireceğimiz yatırımlar. Buralarda sizden istirhamımız ihtiyaç varsa, arsa varsa mutlaka Kaymakamımıza bildirin. Biz bunları olabildiğince seri şekilde yapıp milletimizin hizmetine sunmak istiyoruz. İnşallah sizlerle birlikte sizlerin bu döneminde hemşehrilerimiz diyecekler ki 'Bizim mahallemiz şu muhtarımız döneminde tarihinin en güzel hizmetlerini aldı' Biz isteyeceğiz. Allah nasip edecek ve inşallah bunların sonucunu hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.