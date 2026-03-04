TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon yüzde 2,76
Akaryakıtta 'Vergi Kalkanı' dönemi: Zamları devlet karşılayacak
Ankara-İstanbul arası 80 dakika: Saatte 350 km hızla SHT geliyor
Şubatta enflasyonun rotası: Gıda fiyatları ve Ramazan etkisi öne çıktı
Afete hazır Üniversite: AFAD ve YÖK protokolü imzaladı
Tüm çalışan annelere 6 ay doğum izni: İşte teklifin detayları
Bakan Çiftçi yanıtladı: İran sınırında göç riski var mı?
Öğretmen adayları dikkat! 2026-MEB-AGS örnek soruları yayımlandı
Bakanlıktan 10 milyon kişiye SMS: Ücretsiz diyetisyen hizmeti başlıyor
Dolar yükseldi, ikinci el araç fiyatları hareketlendi: İşte son veriler
Anne ve kızının cansız bedeni bulunmuştu: Bakanlıktan açıklama geldi
Yeni teklif TBMM'de: Doğum izin süreleri artırılıyor!
İsrail polisi CNN Türk muhabirinin telefonunu şifresiz nasıl açtı?
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze engellendi
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Motorine 12, Benzine 3 Lira Zam Geliyor İddiası
'Enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız'
35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı
Bedelli askerlik Devlete 19 milyar TL ek gelir sağlayacak
Savaşa rağmen altın neden düştü. İşte cevabı
Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu 'kar' uyarısı
12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
Jeopolitik riskler altını destekliyor
Yargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası
Yılın ilk iki ayı tamamlandı: Otomotiv pazarında SUV rüzgarı!
Kurtulmuş: Komisyon raporu nihayet değildir, yol haritasıdır
Türkiye'den 35 hastane dünyanın en iyileri arasına girdi
Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!
Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!
İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu
Lise öğrencileri geri dönüşüm malzemeleri ile araç üretti

Samsun Teknokent Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Miraç Diril, 2 okul arkadaşıyla birlikte atık geri dönüşüm malzemelerini kullanarak 7,5 beygir gücünde otomobil üretti. Projeleriyle gurur duyduğunu belirten Diril, "Yaklaşık 3 aylık bir sürede yavaş yavaş aracı geliştirerek bitirdik. Aracımızda 7,5 beygirlik dizel bir çapa motoru var ve geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

04 Mart 2026
Lise öğrencileri geri dönüşüm malzemeleri ile araç üretti

Samsun Teknokent Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Miraç Diril, fizik öğretmeni Emre Özen Özçelik'in yönlendirmesiyle, aynı okulda eğitim gördüğü iki arkadaşının da desteğini alarak yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından dizel motorlu bir araç üretmeyi başardı. Yaptıkları araçta birçok güncel teknolojiyi kullanmaya çalıştıklarını belirten Miraç Diril, "Aracımızda 7,5 beygirlik dizel bir çapa motoru var. 3 ileri 1 geri şanzımanı var. Geri görüş kamerası, dijital ekranı ve göstergeleri mevcut. Hepsi en iyi şekilde çalışıyor" diye konuştu.

'BU PROJEDEN SONRA PİKAP TARZI BİR ARAÇ YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM'

Yapılan araç projesindeki geliştirme sürecinin tamamlanmasının ardından pikap türünde yeni bir model üzerinde çalışmayı hedeflediklerini söyleyen Diril, "Projeye başlamamızı bölümdeki öğretmenimiz istedi ve yaklaşık 3 aylık bir sürede yavaş yavaş aracı geliştirerek bitirdik. Aracımızda 7,5 beygirlik dizel bir çapa motoru var. 3 ileri 1 geri şanzımanı var. Geri görüş kamerası, dijital ekranı ve göstergeleri mevcut. Hepsi en iyi şekilde çalışıyor. İlerleyen hedeflerimizde bu araba işini daha çok geliştirmeyi düşünüyorum. Bu projeden sonra pikap tarzı bir araç yapmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ, GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNİ EN DOĞRU VE EN UYGUN ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEK'

TEKNOFEST dahil olmak üzere birçok festivalde bu araç çalışmasını en ön sıralarda göstermek istediklerini belirten projeden sorumlu fizik öğretmeni Emre Özen Özçelik ise şöyle konuştu:

"Bu projede öncelikle kendi maarif modelimize uygun bir çerçeve oluşturarak öğrencilerimizle neler yapabileceğimizi, hangi tür projelerde yer alabileceğimizi ortaya koymayı amaçladık. Sonrasında, 'Geri dönüşüm maddelerini nasıl daha yararlı kullanabiliriz' etkinliği adı altında bir araç tasarlayalım istedik. Çocuklar da 'Evet hocam biz bu işi yapabiliriz, bunları halledebiliriz' diyerek bu projeye başladık. Bu araç bizim için ilk aşamaydı. Bu süreci tamamladıktan sonra daha fazla çalışarak projeyi geliştireceğiz. Önümüzdeki yıl inşallah pikap tarzında bir araç üretmeyi planlıyoruz. Amacımız, artık globalleşen dünyada yeni maddelere yönelmek değil; eski maddeleri geri dönüşüm malzemeleri üzerinden en doğru ve en uygun şekilde değerlendirmek. Bizim öğrencilerimizle de amacımız bu doğrultuda ilerleyecek. Festivallerde de TEKNOFEST'te de en ön sıralarda yer almak için elimizden gelen gayreti öğrencilerimizle birlikte göstereceğiz."

