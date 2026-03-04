Afete hazır Üniversite: AFAD ve YÖK protokolü imzaladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kur'an kursunu yerle bir edip Kur'an-ı Kerim'lere zarar verdiler

Adana'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir Kur'an kursuna girerek Kur'an-ı Kerim'lere ve kursun içerisindeki eşyalara zarar verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2026 18:58
Kur'an kursunu yerle bir edip Kur'an-ı Kerim'lere zarar verdiler

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Abdioğlu Mahallesi'nde bulunan Abdioğlu Kız Kur'an Kursu'nda meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde kurs binasına gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tahta kapıyı kırıp içeri girdi. İçeri giren şüpheliler kurs içerisindeki eşyaları dağıtırken Kur'an-ı Kerim'lere de zarar verdi. Sabah kursa gelen görevli, kapının kırık olduğunu ve içerinin dağıtıldığını görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kurs binasında inceleme yaptı. Jandarma ekipleri kursa zarar veren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Abdioğlu Kız Kur'an Kursu görevlisi Ayşe Görgülü ise, "O gördüğüm manzarayı ne aklım, ne de fikrim kabul etti. Kitaplıkta ne kadar Kur'an-ı Kerim varsa yere atmışlar. Atarken hunharca atmışlar ki yaprakları bile yırtılmış. Akıllarına ne kadar zarar geliyorsa vermişler. Bu şahıslar biran önce bulunsun, tedavi olsun ve hayatlarını böyle karartmasınlar" diye konuştu.

