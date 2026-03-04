Gıda fiyatları şubata damga vurdu: Aylık artış yüzde 5,34
Öğretmen adayları dikkat! 2026-MEB-AGS örnek soruları yayımlandı
Bakanlıktan 10 milyon kişiye SMS: Ücretsiz diyetisyen hizmeti başlıyor
Dolar yükseldi, ikinci el araç fiyatları hareketlendi: İşte son veriler
Anne ve kızının cansız bedeni bulunmuştu: Bakanlıktan açıklama geldi
Yeni teklif TBMM'de: Doğum izin süreleri artırılıyor!
İsrail polisi CNN Türk muhabirinin telefonunu şifresiz nasıl açtı?
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze engellendi
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Motorine 12, Benzine 3 Lira Zam Geliyor İddiası
'Enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız'
35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı
Bedelli askerlik Devlete 19 milyar TL ek gelir sağlayacak
Savaşa rağmen altın neden düştü. İşte cevabı
Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu 'kar' uyarısı
12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
Jeopolitik riskler altını destekliyor
Yargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası
Yılın ilk iki ayı tamamlandı: Otomotiv pazarında SUV rüzgarı!
Kurtulmuş: Komisyon raporu nihayet değildir, yol haritasıdır
Türkiye'den 35 hastane dünyanın en iyileri arasına girdi
Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!
Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!
İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu
Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Kadın hükümlü ve tutuklulara 8 Mart'ta açık görüş izni
Şubat verileri açıklandı: İşte en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler
Kış geri dönüyor: Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası geliyor!
Hazine'den akaryakıt hamlesi: Eşel mobil sistemi geri mi dönüyor?
Erdoğan'dan Fatma Nur Öğretmen mesajı: Fail hak ettiği cezayı alacak
Dolar yükseldi, ikinci el araç fiyatları hareketlendi: İşte son veriler

VavaCars'ın yapay zeka endeksine göre, ikinci el araç fiyatları şubat ayında aylık bazda yüzde 1,28 artış gösterdi. İkinci el otomobil fiyatlarındaki yükseliş döviz kurlarıyla paralel seyrederken, yılbaşından bu yana toplam artış yüzde 2,4 oldu. Piyasada ibre yeni araçlara döndü; 2023-2025 model ve düşük kilometreli araçlar en güçlü fiyat artışını sergiledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2026 15:53, Son Güncelleme : 04 Mart 2026 15:54
VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği "VavaAI Fiyat Endeksi"nin şubat ayı sonuçlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VavaCars'ın kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı "VavaAI Fiyat Endeksi Şubat 2026" raporunun sonuçlarına yer verildi.

Buna göre, ikinci el araç fiyatları şubatta aylık bazda yüzde 1,28 yükseldi. Ocak ayında başlayan artış eğiliminin devam etmesiyle yılbaşından bu yana toplam fiyat artışı, yüzde 2,4 seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde dolar yüzde 2,2, avro yüzde 2,8 artarken, enflasyon yüzde 2,96 olarak gerçekleşti. İkinci el araç fiyatlarındaki yükseliş, döviz kurlarındaki hareketle paralel seyretti.

Fiyat artışı A, B, C ve D segmentlerinin tamamında hissedilirken, segmentler arasında belirgin bir ayrışma yaşanmadı. Kilometre kırılımında artış özellikle düşük kilometreli araçlarda daha belirgin olurken, kilometre seviyesi yükseldikçe fiyat artış ivmesi sınırlı kaldı.

Model yılı analizinde ise 2023-2025 model araçlar, diğer yaş gruplarına kıyasla daha güçlü fiyat artışı sergiledi. Söz konusu görünüm, alıcı talebinin daha yeni ve az kullanılmış araçlara yönelmeye devam ettiğine işaret etti.

"İkinci elde fiyat artışında dolar ve kredi koşulları belirleyici oluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, verilerin, piyasadaki fiyat hareketlerinin yalnızca dönemsel bir dalgalanmadan ibaret olmadığını, daha geniş makroekonomik dinamiklerle şekillendiğini ortaya koyduğunu aktardı.

Yılın ilk iki ayında gözlemlenen fiyat artışının, ikinci el pazarında yeniden dolar ile korelasyonun güçlendiğini gösterdiğini belirten Gözelekli, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde kredi koşulları, döviz kuru ve sıfır araç fiyat politikaları, ikinci el piyasasının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek. Bölgesel gelişmelerin petrol fiyatları ve genel ekonomik görünüm üzerindeki olası etkileri de piyasanın yönü açısından yakından takip edilmesi gereken önemli bir unsur olarak öne çıkıyor."

