Mamak'ta Vefa Sofrası: Başkan Veli Gündüz Şahin Şehit Yakınları ve Gazilerle Buluştu

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Lavanta Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Ramazan'ın manevi atmosferinde birlik mesajı veren Şahin, "Sizlerle aynı sofrayı paylaşmak benim için en büyük onurdur" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mart 2026 16:00, Son Güncelleme : 04 Mart 2026 16:55
Mamak Belediyesi Lavanta Kültür Merkezi, Ramazan ayı boyunca sivil toplum kuruluşlarının iftar buluşmalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından düzenlenen iftar programı, devletin zirvesini ve kahraman ailelerini aynı sofrada buluşturdu.

Geniş Katılımlı İftar Programı

Programa Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'in yanı sıra; CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Mamak Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Erdoğan Doğan, Sibel Emre, Hüseyin Boran ve çok sayıda davetli katıldı. Ayrıca Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) başkanları da hazır bulundu.

"Sizler Mustafa Kemal Atatürk'ün Askerlerisiniz"

Kürsüde duygusal bir konuşma yapan Başkan Şahin, gaziler ve şehit yakınlarına olan minnetini dile getirdi. Şahin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu mübarek Ramazan akşamında sizlerle birlikte olmak, elinizi tutmak benim için çok kıymetli. Sizler, Kurtuluş Savaşı'nda emperyalistlere geçit vermeyen, 'Geldikleri gibi giderler' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerisiniz. Bu milletin iradesi sizinle güçlüdür."

Başkan Şahin'den Teröre Lanet, Filistin'e Destek Mesajı

Dünya gündemine ve İslam coğrafyasında yaşanan acılara da değinen Veli Gündüz Şahin, terörün her türlüsünü lanetlediğini belirtti. Ramazan ayında yaşanan zulümlere dikkat çeken Şahin:

"Mübarek günlerde Müslüman coğrafyalara bomba yağdıran zihniyeti şiddetle kınıyorum. Filistin'de, Irak'ta ve dünyada zulüm gören tüm mazlumların Allah yardımcısı olsun. Terörün her türlüsüne lanet olsun," diyerek sözlerini noktaladı.

