Gıda fiyatları şubata damga vurdu: Aylık artış yüzde 5,34
Öğretmen adayları dikkat! 2026-MEB-AGS örnek soruları yayımlandı
Bakanlıktan 10 milyon kişiye SMS: Ücretsiz diyetisyen hizmeti başlıyor
Dolar yükseldi, ikinci el araç fiyatları hareketlendi: İşte son veriler
Anne ve kızının cansız bedeni bulunmuştu: Bakanlıktan açıklama geldi
Yeni teklif TBMM'de: Doğum izin süreleri artırılıyor!
İsrail polisi CNN Türk muhabirinin telefonunu şifresiz nasıl açtı?
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze engellendi
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Motorine 12, Benzine 3 Lira Zam Geliyor İddiası
'Enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız'
35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı
Bedelli askerlik Devlete 19 milyar TL ek gelir sağlayacak
Savaşa rağmen altın neden düştü. İşte cevabı
Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu 'kar' uyarısı
12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
Jeopolitik riskler altını destekliyor
Yargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası
Yılın ilk iki ayı tamamlandı: Otomotiv pazarında SUV rüzgarı!
Kurtulmuş: Komisyon raporu nihayet değildir, yol haritasıdır
Türkiye'den 35 hastane dünyanın en iyileri arasına girdi
Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!
Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!
İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu
Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Kadın hükümlü ve tutuklulara 8 Mart'ta açık görüş izni
Şubat verileri açıklandı: İşte en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler
Kış geri dönüyor: Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası geliyor!
Hazine'den akaryakıt hamlesi: Eşel mobil sistemi geri mi dönüyor?
Erdoğan'dan Fatma Nur Öğretmen mesajı: Fail hak ettiği cezayı alacak
Okulda veli kavgası: Saç saça baş başa birbirlerine girdiler

Esenyurt'ta bir okulda, öğrenci şikayeti nedeniyle karşı karşıya gelen veliler koridorda birbirine girdi. Okul yönetimine şikayete giden veli, diğer öğrencinin ailesi tarafından darp edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

04 Mart 2026 15:45
Esenyurt'ta bir okulda yaşanan olayda, iddiaya göre sınıfta sorun çıkaran bir öğrenciyi okul müdürüne şikayet eden veli, öğrencinin ailesinin saldırısına uğradı. Yaşanan saç saça baş başa kavga okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde Esenyurt İstiklal mahallesinde bulunan okul binası içerisinde meydana geldi. İddiaya göre ana sınıfında okuyan çocuklarının sınıfta başka bir öğrenciyle yaşadığı sorunu, okul yönetimine bildiren veliler ile diğer öğrencinin ailesi arasında tartışma çıktı. Ana sınıfında okuyan öğrencinin yakınları bir anda koridorda bulunan kadına saldırdı. Yaşanan arbede güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, şikayet edilen öğrencinin sınıfı değiştirildi.

"Zorba velinin saldırısına uğradım"

Saldırıya uğrayan veli Neslihan Karataş," Okulun içerisinde darp edildim. Gerekli şikayetleri yaptım. Dönemin başından beri ailenin çocuğunda ciddi bir davranış problemi var. Bu problemi başka çocukların üzerine yıkarak sürekli saldırgan bir tutum sergiliyordu. Ben ve diğer veliler dahil olmak üzere hepimize psikolojik şiddet uygulamaktaydı. Biz de artık bunun önüne geçebilmek için dün birkaç veli olarak toplanıp idareye gittik. İdare de bizi İlçe Milli Eğitim'e yönlendirmişti. Ancak bugün, o veli tarafından okulda saldırıya uğradım. Çünkü zorbalığı yapan okulda çocuklar değil; maalesef zorba veliler de var. Bu zorba çocukları da bu zorba velilerin yetiştirdiğini lütfen unutmayalım. Okulda o kadar öğretmenin, eğitimcinin ve çocuğun bulunduğu bir ortamda beni darp eden bir insanın daha neler yapabileceğini kestirebiliyorum" dedi.

