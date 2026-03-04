ABD'nin yüzde 15'lik küresel gümrük tarifesi bu hafta uygulanmaya başlanacak

Afete hazır Üniversite: AFAD ve YÖK protokolü imzaladı
Afete hazır Üniversite: AFAD ve YÖK protokolü imzaladı
Tüm çalışan annelere 6 ay doğum izni: İşte teklifin detayları
Tüm çalışan annelere 6 ay doğum izni: İşte teklifin detayları
Bakan Çiftçi yanıtladı: İran sınırında göç riski var mı?
Bakan Çiftçi yanıtladı: İran sınırında göç riski var mı?
Gıda fiyatları şubata damga vurdu: Aylık artış yüzde 5,34
Gıda fiyatları şubata damga vurdu: Aylık artış yüzde 5,34
Öğretmen adayları dikkat! 2026-MEB-AGS örnek soruları yayımlandı
Öğretmen adayları dikkat! 2026-MEB-AGS örnek soruları yayımlandı
Bakanlıktan 10 milyon kişiye SMS: Ücretsiz diyetisyen hizmeti başlıyor
Bakanlıktan 10 milyon kişiye SMS: Ücretsiz diyetisyen hizmeti başlıyor
Dolar yükseldi, ikinci el araç fiyatları hareketlendi: İşte son veriler
Dolar yükseldi, ikinci el araç fiyatları hareketlendi: İşte son veriler
Anne ve kızının cansız bedeni bulunmuştu: Bakanlıktan açıklama geldi
Anne ve kızının cansız bedeni bulunmuştu: Bakanlıktan açıklama geldi
Yeni teklif TBMM'de: Doğum izin süreleri artırılıyor!
Yeni teklif TBMM'de: Doğum izin süreleri artırılıyor!
İsrail polisi CNN Türk muhabirinin telefonunu şifresiz nasıl açtı?
İsrail polisi CNN Türk muhabirinin telefonunu şifresiz nasıl açtı?
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze engellendi
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze engellendi
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Motorine 12, Benzine 3 Lira Zam Geliyor İddiası
Motorine 12, Benzine 3 Lira Zam Geliyor İddiası
'Enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız'
'Enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız'
35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı
35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı
Bedelli askerlik Devlete 19 milyar TL ek gelir sağlayacak
Bedelli askerlik Devlete 19 milyar TL ek gelir sağlayacak
Savaşa rağmen altın neden düştü. İşte cevabı
Savaşa rağmen altın neden düştü. İşte cevabı
Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu 'kar' uyarısı
Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu 'kar' uyarısı
12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
Jeopolitik riskler altını destekliyor
Jeopolitik riskler altını destekliyor
Yargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası
Yargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası
Yılın ilk iki ayı tamamlandı: Otomotiv pazarında SUV rüzgarı!
Yılın ilk iki ayı tamamlandı: Otomotiv pazarında SUV rüzgarı!
Kurtulmuş: Komisyon raporu nihayet değildir, yol haritasıdır
Kurtulmuş: Komisyon raporu nihayet değildir, yol haritasıdır
Türkiye'den 35 hastane dünyanın en iyileri arasına girdi
Türkiye'den 35 hastane dünyanın en iyileri arasına girdi
Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!
Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!
Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!
Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!
İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu
İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu
Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Kadın hükümlü ve tutuklulara 8 Mart'ta açık görüş izni
Kadın hükümlü ve tutuklulara 8 Mart'ta açık görüş izni
Şubat verileri açıklandı: İşte en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler
Şubat verileri açıklandı: İşte en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler
Ana sayfaHaberler Dünya

ABD'nin yüzde 15'lik küresel gümrük tarifesi bu hafta uygulanmaya başlanacak

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce açıkladığı yüzde 15'lik küresel gümrük tarifelerinin bu hafta uygulanmaya başlanacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2026 17:01, Son Güncelleme : 04 Mart 2026 17:01
Yazdır
ABD'nin yüzde 15'lik küresel gümrük tarifesi bu hafta uygulanmaya başlanacak

Bessent, CNBC televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarifelerin yakın zamanda ABD Yüksek Mahkemesi'nin 20 Şubat'ta Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkan'a tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmesinden önceki seviyelere geri döneceğini söyleyen Bessent, "Tarife oranlarının beş ay içinde eski oranlarına geri döneceğine inanıyorum. Bu oranlar, 4 binden fazla yasal itirazı atlatmış, çok sağlam otoriteler tarafından belirlenmiştir." dedi.

Bessent, bu kapsamda Trump'ın mahkeme kararının ardından duyurduğu yüzde 10 seviyesindeki küresel gümrük tarifelerinin yüzde 15'e çıkarılmasının bu hafta uygulanmaya başlanacağını belirterek, "Mevcut yasal çerçeve bu vergiler için 150 günlük bir süre tanıyor. Bu beş aylık süreci, ticaret rejimimizi 301. ve 232. maddeler gibi çok daha dirençli ve kalıcı yasal temellere oturtmak için kullanacağız. Süreç yavaş ilerlese de sonuçları çok daha sağlam olacak." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendiren Bessent, Washington yönetiminin küresel ticaret ve enerji piyasalarını doğrudan etkileyecek yeni hamleler açıklayacağını söyledi.

Basra Körfezi'nde petrol sevkiyatının sürmesini amaçlayan bir dizi önlemin hayata geçirileceğini dile getiren Bessent, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin enerji koridorlarını tehdit etmesine izin vermeyeceklerini ve küresel petrol sevkiyatının kritik noktası olan Hürmüz Boğazı için Washington'ın hazırda beklediğini ifade etti.

Bessent, "Hükümetimiz kararlılıkla devreye giriyor. İhtiyaç duyulması halinde ABD Donanması, petrol tankerlerinin güvenli geçişini sağlamak üzere aktif görev alacaktır." dedi.

Deniz trafiğinin aksamaması için ilk somut adımın dün atıldığını kaydeden Bessent, ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kuruluşunun (DFC) Basra Körfezi'nde faaliyet gösteren ham petrol taşıyıcıları ve kargo gemileri için "makul fiyatlı" siyasi risk sigortası sağlamaya başladığını duyurdu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber