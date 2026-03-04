YÖK'ten klinik psikologlar hakkında yeni karar

Yükseköğretim Yürütme Kurulu, Klinik Psikoloji alanında yapılan yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olup diplomalarını Klinik Psikoloji olarak tescil edeceklere ilişkin yeni bir karar aldı.



Buna göre, Psikoloji ile Uygulamalı Psikoloji alanından yüksek lisans/doktora diploması almış tüm mezunların Klinik Psikolog olarak tescil edilmemesine, ancak mağduriyet oluşmaması amacıyla 18.07.2018 tarihinden önce; "Uygulamalı Psikoloji" üst alanının yanı sıra "Klinik Psikoloji" eğitimi alarak diplomasında alt alanı yazılmış olan diplomaların doğrudan tescil edilmesine; alt alan yer almamış "Psikoloji" ve "Uygulamalı Psikoloji" mezunlarının diplomalarının ise 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Ek 13 üncü maddesi uyarınca Klinik Psikoloji olarak tesciline ilişkin bireysel başvurularının değerlendirilmeye alınmasına karar verilmiştir.

