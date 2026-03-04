YÖK'ten klinik psikologlar hakkında yeni karar
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Klinik Psikolog ünvanı verilmesine ilişkin kararında güncellemeye gitti!
Yükseköğretim Yürütme Kurulu, Klinik Psikoloji alanında yapılan yüksek lisans
ve doktora programlarından mezun olup diplomalarını Klinik Psikoloji olarak
tescil edeceklere ilişkin yeni bir karar aldı.
Buna göre, Psikoloji ile Uygulamalı Psikoloji alanından yüksek lisans/doktora
diploması almış tüm mezunların Klinik Psikolog olarak tescil edilmemesine, ancak
mağduriyet oluşmaması amacıyla 18.07.2018 tarihinden önce; "Uygulamalı
Psikoloji" üst alanının yanı sıra "Klinik Psikoloji" eğitimi
alarak diplomasında alt alanı yazılmış olan diplomaların doğrudan tescil edilmesine;
alt alan yer almamış "Psikoloji" ve "Uygulamalı Psikoloji"
mezunlarının diplomalarının ise 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının
Tarzı İcrasına Dair Kanunun Ek 13 üncü maddesi uyarınca Klinik Psikoloji olarak
tesciline ilişkin bireysel başvurularının değerlendirilmeye alınmasına karar
verilmiştir.