Çelme takılan öğrencinin kolu kırıldı: Okul yönetimi ambulans çağırmadı iddiası

Akaryakıtta eşel mobil sistemi Resmi Gazetede yayımlandı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi Resmi Gazetede yayımlandı
Bakan Gürlek açıkladı: 3 büyük ile yargı irtibat bürosu kurulacak
Bakan Gürlek açıkladı: 3 büyük ile yargı irtibat bürosu kurulacak
Türkiye'de bir örneği daha yok: Kentsel dönüşümden tarih fışkırdı!
Türkiye'de bir örneği daha yok: Kentsel dönüşümden tarih fışkırdı!
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon yüzde 2,76
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon yüzde 2,76
Üniversitelerde yeni dönem: Afet yönetimi seçmeli ders oluyor
Üniversitelerde yeni dönem: Afet yönetimi seçmeli ders oluyor
Akaryakıtta 'Vergi Kalkanı' dönemi: Zamları devlet karşılayacak
Akaryakıtta 'Vergi Kalkanı' dönemi: Zamları devlet karşılayacak
Ankara-İstanbul arası 80 dakika: Saatte 350 km hızla SHT geliyor
Ankara-İstanbul arası 80 dakika: Saatte 350 km hızla SHT geliyor
Şubatta enflasyonun rotası: Gıda fiyatları ve Ramazan etkisi öne çıktı
Şubatta enflasyonun rotası: Gıda fiyatları ve Ramazan etkisi öne çıktı
Tüm çalışan annelere 6 ay doğum izni: İşte teklifin detayları
Tüm çalışan annelere 6 ay doğum izni: İşte teklifin detayları
Bakan Çiftçi yanıtladı: İran sınırında göç riski var mı?
Bakan Çiftçi yanıtladı: İran sınırında göç riski var mı?
Öğretmen adayları dikkat! 2026-MEB-AGS örnek soruları yayımlandı
Öğretmen adayları dikkat! 2026-MEB-AGS örnek soruları yayımlandı
Bakanlıktan 10 milyon kişiye SMS: Ücretsiz diyetisyen hizmeti başlıyor
Bakanlıktan 10 milyon kişiye SMS: Ücretsiz diyetisyen hizmeti başlıyor
Dolar yükseldi, ikinci el araç fiyatları hareketlendi: İşte son veriler
Dolar yükseldi, ikinci el araç fiyatları hareketlendi: İşte son veriler
Anne ve kızının cansız bedeni bulunmuştu: Bakanlıktan açıklama geldi
Anne ve kızının cansız bedeni bulunmuştu: Bakanlıktan açıklama geldi
Yeni teklif TBMM'de: Doğum izin süreleri artırılıyor!
Yeni teklif TBMM'de: Doğum izin süreleri artırılıyor!
İsrail polisi CNN Türk muhabirinin telefonunu şifresiz nasıl açtı?
İsrail polisi CNN Türk muhabirinin telefonunu şifresiz nasıl açtı?
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze engellendi
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze engellendi
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Motorine 12, Benzine 3 Lira Zam Geliyor İddiası
Motorine 12, Benzine 3 Lira Zam Geliyor İddiası
'Enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız'
'Enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız'
35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı
35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı
Bedelli askerlik Devlete 19 milyar TL ek gelir sağlayacak
Bedelli askerlik Devlete 19 milyar TL ek gelir sağlayacak
Savaşa rağmen altın neden düştü. İşte cevabı
Savaşa rağmen altın neden düştü. İşte cevabı
Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu 'kar' uyarısı
Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu 'kar' uyarısı
12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
Jeopolitik riskler altını destekliyor
Jeopolitik riskler altını destekliyor
Yargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası
Yargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası
Yılın ilk iki ayı tamamlandı: Otomotiv pazarında SUV rüzgarı!
Yılın ilk iki ayı tamamlandı: Otomotiv pazarında SUV rüzgarı!
Kurtulmuş: Komisyon raporu nihayet değildir, yol haritasıdır
Kurtulmuş: Komisyon raporu nihayet değildir, yol haritasıdır
Türkiye'den 35 hastane dünyanın en iyileri arasına girdi
Türkiye'den 35 hastane dünyanın en iyileri arasına girdi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Çelme takılan öğrencinin kolu kırıldı: Okul yönetimi ambulans çağırmadı iddiası

Ümraniye'de 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi, arkadaşının çelme takması sonucu düşerek kolunu kırdı. Okul yönetiminin yaşanan olayın ardından hiçbir şekilde ambulans çağırmadığını dile getiren baba Canpolat Gezen, 'Sokakta bir kedi yaralansa merhamet edilir, biz evladımızı emanet ediyoruz' diyerek ihmal iddiasıyla hukuk mücadelesi başlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2026 23:20, Son Güncelleme : 04 Mart 2026 23:19
Yazdır
Çelme takılan öğrencinin kolu kırıldı: Okul yönetimi ambulans çağırmadı iddiası

Ümraniye Can Gür İlkokulu'nda meydana gelen olayla birlikte akran zorbalığı konusu da dikkat çekmeye devam ediyor. İddiaya göre E.S.G. (7), 11 Şubat günü arkadaşı tarafından kasıtlı olarak çelme takılarak yere düşürüldü. Düşmenin etkisiyle E.S.G.'nin kolu kırıldı. Okul yönetiminin ise yaşanan olay üzerine aileyi bilgilendirmesine rağmen bu süre zarfında hiçbir şekilde ambulans çağırmadığı ve tedavi için harekete geçmediği öne sürüldü. Baba Canpolat Gezen, meydana gelen olay nedeniyle oğlunun büyük bir korku ve mağduriyet yaşadığını ve eğitimine evde devam etmek zorunda kaldığını belirtti.

"Öğretmen bize haber veriyor fakat ambulansı aramıyor"

"Oğlum okulda sınıftayken bir çocuk maalesef çelme takıyor ve oğlum düşüyor. Düşer düşmez de kolunu kırıyor maalesef. Kaldı ki çocuk o gün okula yarım kollu bir tişörtle gitmişti; yani kolunun kırıldığı ve şiştiği çok belli oluyor. Çocuk orada dakikalarca ağlıyor, bir süre sonra da öğretmeni bize haber veriyor; fakat bize haber verdikten sonra ambulansı aramıyor. Ben oraya vardığım zaman çocuğumun kolu çok fazla morarmış ve şişmişti, diğer koluyla da zaten net ayırt edilebiliyordu. Ve ağlamaktan çocuğun gözleri şişmişti, alelacele hemen acile götürdüm. Oğlum yolda giderken bana dedi ki, 'Baba ben yarım saattir ağlıyorum, öğretmen bana hiçbir şey yapmadı.' Bu çocuğun direkt kendi beyanı. Acile götürdüm hemen film çekildi, alçıya alındı. Sonrasında da Ümraniye Devlet Hastanesi'nde ameliyata aldılar."

Öğretmen ambulansı aramadı, sadece 'Çocuğunuz kolunu tutuyor, ağlıyor, gelin' dedi

Oğlunun kolunun kırıldığının fark edilmesine rağmen ambulansın çağrılmadığını öne süren Gezen, şu şekilde konuştu:
"O öğretmen bir ambulans çağırabilirdi. Arayıp 'Alo' diyorsun 5 dakikaya ambulans geliyor. Şurada bir kedi yaralansa merhamet ediyoruz değil mi? Benim derdim sadece kendi çocuğum değil; başka okullarda da böyle şeyler olmasın istiyoruz. Biz onlara bir can emanet ediyoruz ve veliye sadece haber verip sorumluluğu üzerinden atamazlar. CİMER'e yazdım, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittim dilekçelerimi verdim, bu okuldan davacıyım. Çünkü öğretmen bana sadece 'Çocuğunuz kolunu tutuyor, ağlıyor, gelin' dedi, bu kadar. 'Akran zorbalığı' diyemiyorum ama 'Bana bilerek çelme taktı' diyor. Biz çocuktan davacı değiliz tabii ki sonuçta 7 yaşında, böyle şeyler olabilir. Sadece annesinin babasının onu ikaz etmesi lazımdı."

"Okula gittiği zaman çocuğumun o sınıfta olmasını istemiyorum"

Oğlunun eğitimine ara vermek durumunda kaldıklarını belirten Gezen devamındaki süreçle alakalı ise, "Karşı tarafın ailesinden beni arayan olmadı, onlara da ayrıca kırgınız. En azından hastaneye gelebilirlerdi ya da sorabilirlerdi değil mi? Sanki olay tamamen örtbas edildi. Evet çocuk bir hata yapıp çelme takmış, çocuğumu düşürmüş ve kolu kırılmış ama esas ondan sonraki sorumluluk okulda ve büyüklerde değil mi? Böyle bir şey asla olmadı. Oğlum iki ay okula gidemeyecek. Şu anda evde, eğitimine de ara vermemiz gerekecek mecburen. Ama işte sonrasında o okulda nasıl devam edebilecek? Okula gittiği zaman ben çocuğumun o sınıfta olmasını istemiyorum, öğretmeni görmesini de istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Sözüm sadece bu ihmali yapan kişilere"

Son olarak Gezen, okul yönetimlerine yönelik bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapılmasını talep ederek, "Elbette ki öğretmenlerimize saygı duyuyorum, bu herkes için geçerli değil. Mutlaka vicdanlı ve rahmetli binlerce öğretmenimiz vardır, onlardan Allah razı olsun. Sözüm sadece bu ihmali yapan kişilere. Belki bundan sonrasında okullarda bununla alakalı bir bilinçlendirme yapılabilir. Yani böyle bir şey olmuş, bakın müdahale edilmemiş ve ambulans çağırılmamış gibi, okullarımızda böyle bir eğitim verilmesi ve farkındalık oluşturulmasını talep ediyorum, faydalı olacaktır" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber