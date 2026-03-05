5 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Akaryakıtta eşel mobil sistemi Resmi Gazetede yayımlandı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi Resmi Gazetede yayımlandı
Bakan Gürlek açıkladı: 3 büyük ile yargı irtibat bürosu kurulacak
Bakan Gürlek açıkladı: 3 büyük ile yargı irtibat bürosu kurulacak
Türkiye'de bir örneği daha yok: Kentsel dönüşümden tarih fışkırdı!
Türkiye'de bir örneği daha yok: Kentsel dönüşümden tarih fışkırdı!
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon yüzde 2,76
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon yüzde 2,76
Üniversitelerde yeni dönem: Afet yönetimi seçmeli ders oluyor
Üniversitelerde yeni dönem: Afet yönetimi seçmeli ders oluyor
Akaryakıtta 'Vergi Kalkanı' dönemi: Zamları devlet karşılayacak
Akaryakıtta 'Vergi Kalkanı' dönemi: Zamları devlet karşılayacak
Ankara-İstanbul arası 80 dakika: Saatte 350 km hızla SHT geliyor
Ankara-İstanbul arası 80 dakika: Saatte 350 km hızla SHT geliyor
Şubatta enflasyonun rotası: Gıda fiyatları ve Ramazan etkisi öne çıktı
Şubatta enflasyonun rotası: Gıda fiyatları ve Ramazan etkisi öne çıktı
Tüm çalışan annelere 6 ay doğum izni: İşte teklifin detayları
Tüm çalışan annelere 6 ay doğum izni: İşte teklifin detayları
Bakan Çiftçi yanıtladı: İran sınırında göç riski var mı?
Bakan Çiftçi yanıtladı: İran sınırında göç riski var mı?
Öğretmen adayları dikkat! 2026-MEB-AGS örnek soruları yayımlandı
Öğretmen adayları dikkat! 2026-MEB-AGS örnek soruları yayımlandı
Bakanlıktan 10 milyon kişiye SMS: Ücretsiz diyetisyen hizmeti başlıyor
Bakanlıktan 10 milyon kişiye SMS: Ücretsiz diyetisyen hizmeti başlıyor
Dolar yükseldi, ikinci el araç fiyatları hareketlendi: İşte son veriler
Dolar yükseldi, ikinci el araç fiyatları hareketlendi: İşte son veriler
Anne ve kızının cansız bedeni bulunmuştu: Bakanlıktan açıklama geldi
Anne ve kızının cansız bedeni bulunmuştu: Bakanlıktan açıklama geldi
Yeni teklif TBMM'de: Doğum izin süreleri artırılıyor!
Yeni teklif TBMM'de: Doğum izin süreleri artırılıyor!
İsrail polisi CNN Türk muhabirinin telefonunu şifresiz nasıl açtı?
İsrail polisi CNN Türk muhabirinin telefonunu şifresiz nasıl açtı?
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze engellendi
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze engellendi
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Motorine 12, Benzine 3 Lira Zam Geliyor İddiası
Motorine 12, Benzine 3 Lira Zam Geliyor İddiası
'Enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız'
'Enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız'
35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı
35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı
Bedelli askerlik Devlete 19 milyar TL ek gelir sağlayacak
Bedelli askerlik Devlete 19 milyar TL ek gelir sağlayacak
Savaşa rağmen altın neden düştü. İşte cevabı
Savaşa rağmen altın neden düştü. İşte cevabı
Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu 'kar' uyarısı
Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu 'kar' uyarısı
12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
Jeopolitik riskler altını destekliyor
Jeopolitik riskler altını destekliyor
Yargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası
Yargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası
Yılın ilk iki ayı tamamlandı: Otomotiv pazarında SUV rüzgarı!
Yılın ilk iki ayı tamamlandı: Otomotiv pazarında SUV rüzgarı!
Kurtulmuş: Komisyon raporu nihayet değildir, yol haritasıdır
Kurtulmuş: Komisyon raporu nihayet değildir, yol haritasıdır
Türkiye'den 35 hastane dünyanın en iyileri arasına girdi
Türkiye'den 35 hastane dünyanın en iyileri arasına girdi
Ana sayfaHaberler Siyasi

5 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

5 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2026 00:01, Son Güncelleme : 05 Mart 2026 00:02
Yazdır
5 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iftarda rektörlerle bir araya gelecek.

(TBMM/18.51)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak, Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Lefkoşa/14.00/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplu açılış programı ile Dünya Yetimler Günü İftar Buluşması'na iştirak edecek.

(Kocaeli/17.30/18.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, MÜSİAD-İHH iftarına katılacak.

(Uşak/15.00/15.45/19.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, partisinin il başkanlığında, İstanbul'da faaliyet gösteren Türk Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları'nın iftar programına iştirak edecek.

(İstanbul/18.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Polonya temasları kapsamında Varşova Tatar Camisi'nde düzenlenecek halk iftarına katılacak.

(Varşova)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, yetim çocuklar ile iftar programında bir araya gelecek.

(İstanbul/19.06)

6- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/14.00)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında dördüncü ve son hafta maçları sona erecek. Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor, ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor, Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği ve Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK müsabakaları yapılacak.

(Antalya/İstanbul/İzmir/Muğla/20.30)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Monaco ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

3- Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçlarında, Galatasaray HDI Sigorta, Belçika'nın Greenyard Maaseik takımını ağırlayacak, Fenerbahçe Medicana ise Slovenya'nın ACH Volley takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Lübliyana/22.00)

4- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 24. haftasından Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor karşılaşması oynanacak.

(İstanbul/19.30)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber