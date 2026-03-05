4 idari dava ihtisas mahkemelerinde görülecek

HSK Birinci Dairesinin 3 Mart 2026 tarihli ve 346 sayılı kararıyla alınan düzenleme, yargılamaların daha hızlı ve uzmanlaşmış mahkemelerde yürütülmesini amaçlıyor. Kararda, özellikle kamu yararını yakından ilgilendiren bazı idari işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda "ivedi yargılama usulü" kapsamında etkin ve hızlı yargılama yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

Yargılamalarda ihtisaslaşma hedefleniyor

Kararda, idari yargılamalarda gecikmelerin önlenmesi, makul sürede yargılanma ilkesinin güçlendirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla bazı dava türlerinin belirli mahkemelerde toplanmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

HSK, iş yükü ve dosya yoğunluğunu da dikkate alarak bu dava türlerinin belirli idare mahkemelerinde ihtisaslaşma yoluyla görülmesine karar verdi. Böylece benzer uyuşmazlıkların aynı mahkemelerde toplanmasıyla hem kararların daha hızlı verilmesi hem de içtihat birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Hangi davalar kapsamda?

Karara göre aşağıdaki işlemlerden doğan davalar belirlenen ihtisas mahkemelerinde görülecek:

Acele kamulaştırma işlemleri

Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları

Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında yapılan satış, tahsis ve kiralama işlemleri

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sonucu alınan bazı kararlar

Bu davalar, belirlenen idare mahkemelerine gönderilecek ve gerektiğinde dosyalar iş bölümü çerçevesinde ilgili mahkemeler arasında paylaştırılabilecek.

Birçok ilde ihtisas mahkemeleri belirlendi

HSK kararında dava türlerinin görüleceği mahkemeler de tek tek sayıldı. Buna göre Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Kayseri, Konya, Samsun, Erzurum ve Diyarbakır gibi birçok ilde belirli idare mahkemeleri bu davalar için görevlendirildi.

Belirlenen mahkemelerin, söz konusu davalarda ihtisas mahkemesi gibi çalışarak dosyaları daha hızlı ve uzmanlaşmış şekilde sonuçlandırması hedefleniyor.

Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tıklayınız.