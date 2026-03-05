4 idari dava ihtisas mahkemelerinde görülecek

Akaryakıtta eşel mobil sistemi Resmi Gazetede yayımlandı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi Resmi Gazetede yayımlandı
Bakan Gürlek açıkladı: 3 büyük ile yargı irtibat bürosu kurulacak
Bakan Gürlek açıkladı: 3 büyük ile yargı irtibat bürosu kurulacak
Türkiye'de bir örneği daha yok: Kentsel dönüşümden tarih fışkırdı!
Türkiye'de bir örneği daha yok: Kentsel dönüşümden tarih fışkırdı!
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon yüzde 2,76
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon yüzde 2,76
Üniversitelerde yeni dönem: Afet yönetimi seçmeli ders oluyor
Üniversitelerde yeni dönem: Afet yönetimi seçmeli ders oluyor
Akaryakıtta 'Vergi Kalkanı' dönemi: Zamları devlet karşılayacak
Akaryakıtta 'Vergi Kalkanı' dönemi: Zamları devlet karşılayacak
Ankara-İstanbul arası 80 dakika: Saatte 350 km hızla SHT geliyor
Ankara-İstanbul arası 80 dakika: Saatte 350 km hızla SHT geliyor
Şubatta enflasyonun rotası: Gıda fiyatları ve Ramazan etkisi öne çıktı
Şubatta enflasyonun rotası: Gıda fiyatları ve Ramazan etkisi öne çıktı
Tüm çalışan annelere 6 ay doğum izni: İşte teklifin detayları
Tüm çalışan annelere 6 ay doğum izni: İşte teklifin detayları
Bakan Çiftçi yanıtladı: İran sınırında göç riski var mı?
Bakan Çiftçi yanıtladı: İran sınırında göç riski var mı?
Öğretmen adayları dikkat! 2026-MEB-AGS örnek soruları yayımlandı
Öğretmen adayları dikkat! 2026-MEB-AGS örnek soruları yayımlandı
Bakanlıktan 10 milyon kişiye SMS: Ücretsiz diyetisyen hizmeti başlıyor
Bakanlıktan 10 milyon kişiye SMS: Ücretsiz diyetisyen hizmeti başlıyor
Dolar yükseldi, ikinci el araç fiyatları hareketlendi: İşte son veriler
Dolar yükseldi, ikinci el araç fiyatları hareketlendi: İşte son veriler
Anne ve kızının cansız bedeni bulunmuştu: Bakanlıktan açıklama geldi
Anne ve kızının cansız bedeni bulunmuştu: Bakanlıktan açıklama geldi
Yeni teklif TBMM'de: Doğum izin süreleri artırılıyor!
Yeni teklif TBMM'de: Doğum izin süreleri artırılıyor!
İsrail polisi CNN Türk muhabirinin telefonunu şifresiz nasıl açtı?
İsrail polisi CNN Türk muhabirinin telefonunu şifresiz nasıl açtı?
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze engellendi
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze engellendi
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Motorine 12, Benzine 3 Lira Zam Geliyor İddiası
Motorine 12, Benzine 3 Lira Zam Geliyor İddiası
'Enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız'
'Enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız'
35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı
35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı
Bedelli askerlik Devlete 19 milyar TL ek gelir sağlayacak
Bedelli askerlik Devlete 19 milyar TL ek gelir sağlayacak
Savaşa rağmen altın neden düştü. İşte cevabı
Savaşa rağmen altın neden düştü. İşte cevabı
Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu 'kar' uyarısı
Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu 'kar' uyarısı
12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
Jeopolitik riskler altını destekliyor
Jeopolitik riskler altını destekliyor
Yargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası
Yargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası
Yılın ilk iki ayı tamamlandı: Otomotiv pazarında SUV rüzgarı!
Yılın ilk iki ayı tamamlandı: Otomotiv pazarında SUV rüzgarı!
Kurtulmuş: Komisyon raporu nihayet değildir, yol haritasıdır
Kurtulmuş: Komisyon raporu nihayet değildir, yol haritasıdır
Türkiye'den 35 hastane dünyanın en iyileri arasına girdi
Türkiye'den 35 hastane dünyanın en iyileri arasına girdi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

4 idari dava ihtisas mahkemelerinde görülecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla, bazı idari davaların belirli mahkemelerde görülmesini öngören yeni bir ihtisaslaşma düzenlemesi yürürlüğe girdi. Karara göre acele kamulaştırma, özelleştirme kararları, teşvik satış ve tahsis işlemleri ile bazı çevresel kararlarla ilgili davalar belirlenen idare mahkemelerinde görülecek.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Mart 2026 00:09, Son Güncelleme : 05 Mart 2026 00:12
Yazdır
4 idari dava ihtisas mahkemelerinde görülecek

HSK Birinci Dairesinin 3 Mart 2026 tarihli ve 346 sayılı kararıyla alınan düzenleme, yargılamaların daha hızlı ve uzmanlaşmış mahkemelerde yürütülmesini amaçlıyor. Kararda, özellikle kamu yararını yakından ilgilendiren bazı idari işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda "ivedi yargılama usulü" kapsamında etkin ve hızlı yargılama yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

Yargılamalarda ihtisaslaşma hedefleniyor

Kararda, idari yargılamalarda gecikmelerin önlenmesi, makul sürede yargılanma ilkesinin güçlendirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla bazı dava türlerinin belirli mahkemelerde toplanmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

HSK, iş yükü ve dosya yoğunluğunu da dikkate alarak bu dava türlerinin belirli idare mahkemelerinde ihtisaslaşma yoluyla görülmesine karar verdi. Böylece benzer uyuşmazlıkların aynı mahkemelerde toplanmasıyla hem kararların daha hızlı verilmesi hem de içtihat birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Hangi davalar kapsamda?

Karara göre aşağıdaki işlemlerden doğan davalar belirlenen ihtisas mahkemelerinde görülecek:

  • Acele kamulaştırma işlemleri
  • Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları
  • Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında yapılan satış, tahsis ve kiralama işlemleri
  • Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sonucu alınan bazı kararlar

Bu davalar, belirlenen idare mahkemelerine gönderilecek ve gerektiğinde dosyalar iş bölümü çerçevesinde ilgili mahkemeler arasında paylaştırılabilecek.

Birçok ilde ihtisas mahkemeleri belirlendi

HSK kararında dava türlerinin görüleceği mahkemeler de tek tek sayıldı. Buna göre Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Kayseri, Konya, Samsun, Erzurum ve Diyarbakır gibi birçok ilde belirli idare mahkemeleri bu davalar için görevlendirildi.

Belirlenen mahkemelerin, söz konusu davalarda ihtisas mahkemesi gibi çalışarak dosyaları daha hızlı ve uzmanlaşmış şekilde sonuçlandırması hedefleniyor.

Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber