Bitcoin riskten besleniyor, 72 bin dolar aşıldı

Lider kripto para birimi Bitcoin, Orta Doğu'da savaş varken 60 bin dolar seviyelerinden yükselişe başladı.

Bitcoin, 72 bin doların üzerinde kalarak dört haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördü. Bu durum, devam eden Orta Doğu savaşına bağlı dalgalanmalardan piyasaların toparlanmasıyla gerçekleşti. ABD ve İsrail'in İran'daki önemli noktalara düzenlediği saldırılar ve Tahran'ın misilleme füze saldırılarıyla başlayan çatışma, küresel belirsizliği artırdı ve özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden ticareti aksattı. Yatırımcılar ise diğer varlıklara yönlendirdi.

GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI VAR

Yatırımcılar savaşın ne kadar süreceği konusundaki belirsizlik nedeniyle güvenli liman arayışına girdiler. Ancak Bitcoin, son günlerde altın gibi geleneksel güvenli limanlardan daha iyi performans gösterdi. Cuma gününden bu yana altın yaklaşık yüzde 2 düşerken, Bitcoin yaklaşık yüzde 12 yükselerek son aylardaki trendi tersine çevirdi.

Mart ayında şimdiye kadar ABD Bitcoin ETF'lerine yaklaşık 700 milyon dolar giriş oldu. Bu da devam eden jeopolitik ve makroekonomik risklere rağmen dijital varlıklara olan ilginin yeniden canlandığını gösteriyor.

