Trump altınları aldı, Venezuela'nın yeni liderini övdü

MSB: Türkiye bölgesel istikrarı koruma kararlılığını sürdürmektedir
MSB: Türkiye bölgesel istikrarı koruma kararlılığını sürdürmektedir
Benzin ve motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
Benzin ve motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: Akaryakıtta fiyat artışının yüzde 75'ini Devlet karşılayacak
Bakan Şimşek: Akaryakıtta fiyat artışının yüzde 75'ini Devlet karşılayacak
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Bakan Gürlek: Hedef süre aşımında eğer hakim hatalıysa, terfi edemeyecek
Bakan Gürlek: Hedef süre aşımında eğer hakim hatalıysa, terfi edemeyecek
İran'dan Türkiye açıklaması: Füze atmadık
İran'dan Türkiye açıklaması: Füze atmadık
AFAD ile YÖK arasında 'Afete Hazır Üniversite' protokolü
AFAD ile YÖK arasında 'Afete Hazır Üniversite' protokolü
Güvenli limana talep artıyor: İşte altın satış fiyatları
Güvenli limana talep artıyor: İşte altın satış fiyatları
SPK'dan 9 şirketin borçlanma aracı ihracına onay
SPK'dan 9 şirketin borçlanma aracı ihracına onay
Sosyal medya için e-Devlet şifresi şart
Sosyal medya için e-Devlet şifresi şart
2025 yılında kira geliri elde edenler için beyan dönemi başladı
2025 yılında kira geliri elde edenler için beyan dönemi başladı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi Resmi Gazetede yayımlandı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi Resmi Gazetede yayımlandı
Bakan Gürlek açıkladı: 3 büyük ile yargı irtibat bürosu kurulacak
Bakan Gürlek açıkladı: 3 büyük ile yargı irtibat bürosu kurulacak
Türkiye'de bir örneği daha yok: Kentsel dönüşümden tarih fışkırdı!
Türkiye'de bir örneği daha yok: Kentsel dönüşümden tarih fışkırdı!
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon yüzde 2,76
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon yüzde 2,76
Üniversitelerde yeni dönem: Afet yönetimi seçmeli ders oluyor
Üniversitelerde yeni dönem: Afet yönetimi seçmeli ders oluyor
Akaryakıtta 'Vergi Kalkanı' dönemi: Zamları devlet karşılayacak
Akaryakıtta 'Vergi Kalkanı' dönemi: Zamları devlet karşılayacak
Ankara-İstanbul arası 80 dakika: Saatte 350 km hızla SHT geliyor
Ankara-İstanbul arası 80 dakika: Saatte 350 km hızla SHT geliyor
Şubatta enflasyonun rotası: Gıda fiyatları ve Ramazan etkisi öne çıktı
Şubatta enflasyonun rotası: Gıda fiyatları ve Ramazan etkisi öne çıktı
Tüm çalışan annelere 6 ay doğum izni: İşte teklifin detayları
Tüm çalışan annelere 6 ay doğum izni: İşte teklifin detayları
Bakan Çiftçi yanıtladı: İran sınırında göç riski var mı?
Bakan Çiftçi yanıtladı: İran sınırında göç riski var mı?
Öğretmen adayları dikkat! 2026-MEB-AGS örnek soruları yayımlandı
Öğretmen adayları dikkat! 2026-MEB-AGS örnek soruları yayımlandı
Bakanlıktan 10 milyon kişiye SMS: Ücretsiz diyetisyen hizmeti başlıyor
Bakanlıktan 10 milyon kişiye SMS: Ücretsiz diyetisyen hizmeti başlıyor
Dolar yükseldi, ikinci el araç fiyatları hareketlendi: İşte son veriler
Dolar yükseldi, ikinci el araç fiyatları hareketlendi: İşte son veriler
Anne ve kızının cansız bedeni bulunmuştu: Bakanlıktan açıklama geldi
Anne ve kızının cansız bedeni bulunmuştu: Bakanlıktan açıklama geldi
Yeni teklif TBMM'de: Doğum izin süreleri artırılıyor!
Yeni teklif TBMM'de: Doğum izin süreleri artırılıyor!
İsrail polisi CNN Türk muhabirinin telefonunu şifresiz nasıl açtı?
İsrail polisi CNN Türk muhabirinin telefonunu şifresiz nasıl açtı?
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze engellendi
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze engellendi
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Motorine 12, Benzine 3 Lira Zam Geliyor İddiası
Motorine 12, Benzine 3 Lira Zam Geliyor İddiası
Ana sayfaHaberler Dünya

Trump altınları aldı, Venezuela'nın yeni liderini övdü

ABD'nin Maduro sonrası Venezuela üzerindeki etkisi bir başka ekonomik anlaşmayla artıyor. Buna göre Venezuela 1 tona yakın altınını ABD'ye sevk edecek. Altın anlaşmasının ardından Trump, geçici Venezuela lideri Rodriguez'i övdü

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 05 Mart 2026 11:18, Son Güncelleme : 05 Mart 2026 11:19
Yazdır
Trump altınları aldı, Venezuela'nın yeni liderini övdü

Dünya ABD ve İsrail'in İran'a saldırısını konuşurken ABD Başkanı Trump'ın hedefindeki bir diğer ülke Venezuela ile ABD önemli bir anlaşma imzaladı. Venezuela devlet madencilik şirketi Minerven, ABD pazarlarına ulaştırılmak üzere 1 tona kadar altın satışı için emtia şirketi Trafigura ile el sıkıştı.

Anlaşmaya göre Minerven, 650 kilo ile 1 ton arasında "Dore bar" külçeleri tedarik edecek. Bu sözleşme, külçelerde altın içeriğinin yüzde 98 olmasını şart koşuyor. Trafigura, ABD hükümetiyle yapılan ayrı bir düzenleme çerçevesinde bu altını ABD'ye sevk edecek. Mevcut piyasada saf altının kilogram fiyatı yaklaşık 180 bin dolar seviyelerinde seyrederken bu hamle, ABD'nin Venezuela üzerinde 3 Ocak'ta dönemin devlet başkanı Nicolas Maduro'nun alıkoyulması operasyonundan itibaren kurduğu fiili kontrolün de bir yansıması olarak görülüyor.

ALTIN ANLAŞMASI SONRASI TRUMP YENİ DEVLET BAŞKANINI ÖVDÜ

ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum, petrol ve maden konularını ele almak üzere Venezuela'ya gitmiş, ziyaretin ardından Venezuela geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, madencilik yasalarında reform yapma planını duyurmuştu. ABD Başkanı Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda petrol akışının başladığını belirterek, iki ülke arasındaki profesyonelliğe dikkat çekti ve Delcy Rodriguez'i övdü. Bu anlaşma, ABD'nin Venezuela'nın en kritik kaynağı olan petrolün kontrolünü ele geçirmesinden bu yana Trump yönetimi gözetiminde yapılan üçüncü anlaşma olma özelliğini taşıyor. Trafigura'nın aynı zamanda 1 milyar doları aşan petrol sözleşmelerinde de yer aldığı belirtiliyor.

Bazı uzmanlar yeni düzenlemenin Venezuela'ya ABD pazarlarına erişim ve istikrarlı bir finansal sistem sunduğunu savunuyor. Venezuela'nın petrollerinin ardından altınlarının da ABD'ye yönlendirilmesi, kimi çevrelerce yeni sömürgecilik olarak adlandırılırken finansal belirsizlik yarattığı da öne sürülüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber