Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Merkez Uzman Yardımcısı, Mühendis Kadrosuna Sınavsız Atanabilir Mi?

Yardımcılık dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra Genel Yönetmelik kapsamında yer almayan milli eğitim uzmanı olarak atanması ve mühendis unvanını öğrenimle ihraz etmiş olması kaydıyla mümkün bulunmaktadır.

05 Mart 2026 14:00
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı; kanunlar, tüzükler veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra atanabilecek görevlere yapılacak atamalarda ise uygulanmayacağı hükme bağlanmış; anılan Genel Yönetmeliğin ek 1'inci maddesinde, kurumların aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabileceği; ek 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında da, Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirileceği hüküm altına alınmıştır. Belirtilen Genel Yönetmeliğin geçici 3'üncü maddesinde ise, "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır." hükmü mevcuttur.

Bununla birlikte, 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliği"nin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında, mühendis unvanlı kadro unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında sayılmış olup; 7'nci maddesinde ise, mühendis unvanlı kadroya atanabilmek için, unvan değişikliği sınavında başarılı olma koşulunun yanında, mesleğin gerektirdiği alanda yüksek öğretim mezun olmak şartına yer verilmiştir. Aynı Yönetmeliğin, 22'nci maddesinin ikinci fıkrasında, "Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce asaleten bulunulan görevlere geçişler hariç olmak üzere, unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, atanacak kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır." hükmü bulunmaktadır.

Mülga DPB görüşleri çerçevesinde, örnek olayda milli eğitim uzman yardımcısı olarak atanan ve halen bu kadroda görev yapan personelin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde münhal bulunan mühendis unvanlı kadroya genel hükümlere göre atanmasının, yardımcılık dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra Genel Yönetmelik kapsamında yer almayan milli eğitim uzmanı olarak atanması ve mühendis unvanını öğrenimle ihraz etmiş olması kaydıyla mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Benzer durumunun diğer merkez kariyer meslekler içinde genel yönetmelik yanında özel kurumsal düzenleme ve içtihatların ayrıca dikkate alınması gerekmektedir.


