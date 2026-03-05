Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Bakan Memişoğlu paylaştı: Klinik araştırmalar artık SGK kapsamında!
Cevdet Yılmaz: GKRY'nin üs politikaları tüm bölge için risk teşkil ediyor
Otomotiv ihracatı şubatta 3,5 milyar doları aştı
Alan Şefi Öğretmen Artırımlı Ek Ders Mücadelesini Kazandı
Yüzde 25'lik benzin ve motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: Akaryakıtta fiyat artışının yüzde 75'ini Devlet karşılayacak
Bugün hava nasıl olacak?
Bakan Gürlek: Hedef süre aşımında eğer hakim hatalıysa, terfi edemeyecek
İran'dan Türkiye açıklaması: Füze atmadık
AFAD ile YÖK arasında 'Afete Hazır Üniversite' protokolü
Güvenli limana talep artıyor: İşte altın satış fiyatları
SPK'dan 9 şirketin borçlanma aracı ihracına onay
Sosyal medya için e-Devlet şifresi şart
2025 yılında kira geliri elde edenler için beyan dönemi başladı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi Resmi Gazetede yayımlandı
Bakan Gürlek açıkladı: 3 büyük ile yargı irtibat bürosu kurulacak
Türkiye'de bir örneği daha yok: Kentsel dönüşümden tarih fışkırdı!
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon yüzde 2,76
Üniversitelerde yeni dönem: Afet yönetimi seçmeli ders oluyor
Akaryakıtta 'Vergi Kalkanı' dönemi: Zamları devlet karşılayacak
Ankara-İstanbul arası 80 dakika: Saatte 350 km hızla SHT geliyor
Şubatta enflasyonun rotası: Gıda fiyatları ve Ramazan etkisi öne çıktı
Tüm çalışan annelere 6 ay doğum izni: İşte teklifin detayları
Bakan Çiftçi yanıtladı: İran sınırında göç riski var mı?
Öğretmen adayları dikkat! 2026-MEB-AGS örnek soruları yayımlandı
Bakanlıktan 10 milyon kişiye SMS: Ücretsiz diyetisyen hizmeti başlıyor
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz

Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen vatandaşın hesabına konulan blokeye ilişkin açılan davada önemli bir karar çıktı. Yerel mahkeme, emekli maaşına konulan blokenin kaldırılmasına karar verdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararı onadı, Yargıtay da son noktayı koyarak bankanın itirazlarını reddetti.

Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen bir vatandaşın açtığı dava, bankaların kredi gerekçesiyle maaş hesabına bloke koyarak taşıma işlemini engelleyip engelleyemeyeceği tartışmasını yargıya taşıdı. Davacı emekli, 2015 yılından itibaren emekli aylığını davalı bankanın Ankara Anıttepe Şubesi'nde açılan hesap üzerinden aldığını, son yıllarda özel bankaların sunduğu yüksek promosyon kampanyalarının emekliler açısından önemli bir ekonomik fırsat oluşturduğunu belirterek maaşını başka bir bankaya taşımak istediğini ileri sürdü. Ancak yeni bankayla yaptığı görüşmede, mevcut bankanın emekli maaşı üzerine bloke koyması nedeniyle taşıma işleminin gerçekleştirilemediğini öğrendiğini ifade etti. Bunun üzerine davalı banka ile iletişime geçen davacıya, bankadan kullanılan konut kredisi nedeniyle emekli aylığı üzerine bloke konulduğu ve kredi borcu tamamen bitmeden bu blokenin kaldırılamayacağı bildirildi. Davacı taraf ise bankanın bu uygulamasının hukuki dayanağı bulunmadığını, emekli maaşının başka bankaya taşınmasının bloke yoluyla engellenemeyeceğini savunarak, maaş hesabı üzerindeki blokenin kaldırılması ve taraflar arasındaki hukuki ihtilafın giderilmesi talebiyle dava açtı.

Emekli maaşına kredi nedeniyle bloke konuldu

Davacı emekli, maaşını 2015 yılından itibaren Ziraat Bankası'nın Ankara Anıttepe Şubesi üzerinden alıyordu. Daha sonra diğer bankaların sunduğu promosyon kampanyalarından yararlanmak isteyen emekli, maaşını başka bir bankaya taşımak istedi.

Ancak banka tarafından, kullanılan konut kredisi gerekçe gösterilerek emekli maaşı üzerine bloke konulduğu ve kredi bitmeden maaşın başka bankaya taşınamayacağı bildirildi. Bunun üzerine emekli, blokenin kaldırılması ve bankanın engelinin ortadan kaldırılması için dava açtı.

Mahkeme: Maaş üzerine konulan muvafakat geçerli değil

Ankara 5. Tüketici Mahkemesi, yaptığı değerlendirmede İcra ve İflas Kanunu'nun 83/a maddesine dikkat çekti. Mahkeme, haczedilemeyen mal ve haklar üzerinde önceden yapılan anlaşmaların geçerli olmayacağını belirtti.

Bu nedenle kredi kullanımı sırasında emekli maaşı üzerine bloke konulmasına ilişkin muvafakatın hukuken geçerli sayılamayacağı ifade edildi. Ayrıca SGK ile banka arasında yapılan protokolde blokenin uygulanması ve kaldırılması konusunda bankanın sorumlu olduğu belirtildi.

Mahkeme, emekli maaşı üzerindeki blokenin kaldırılmasına ve emeklinin maaşını başka bankaya taşımasının önündeki engelin kaldırılmasına karar verdi.

İstinaf: SGK ile yapılan protokol emekliye karşı ileri sürülemez

Karar, banka tarafından istinafa taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

İstinaf mahkemesi kararında, bankayla SGK arasında yapılan protokolün taraflar arasındaki iç ilişkiye yönelik olduğu belirtildi. Bu protokolün emekli açısından bağlayıcı bir sonuç doğuramayacağı vurgulandı.

Ayrıca kredi sözleşmesinde emekli maaşının başka bankaya aktarılmayacağına ilişkin imzalı bir hüküm de bulunmadığı ifade edildi. Bu nedenle bankanın istinaf başvurusu esastan reddedildi.

Yargıtay: Karar usul ve yasaya uygun

Dosya bu kez temyiz incelemesi için Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, yaptığı incelemede Bölge Adliye Mahkemesi kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Daire, bankanın temyiz itirazlarını reddederek Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararını onadı. Böylece emekli maaşına konulan blokenin kaldırılması yönündeki karar kesinleşmiş oldu.

Kararın önemi: Mahkeme kararları, bankaların kredi ilişkisini gerekçe göstererek emekli maaşının başka bankaya taşınmasını engelleyemeyeceğini ortaya koymuş oldu.

