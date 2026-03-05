Dolar 44 TL sınırına yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 43,99 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2026 17:19, Son Güncelleme : 05 Mart 2026 17:19
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,9690
|43,9700
|43,9970
|43,9980
|Avro
|51,1900
|51,1910
|51,1565
|51,1575
|Sterlin
|58,8140
|58,8240
|58,8590
|58,8690
|İsviçre frangı
|56,3640
|56,3740
|56,4474
|56,4574
|ANKARA
|ABD doları
|43,9390
|44,0190
|43,9670
|44,0470
|Avro
|51,1500
|51,2300
|51,1165
|51,1965
|Sterlin
|58,7540
|58,9640
|58,7990
|59,0090