HSK Başkan vekili Aydoğdu'nun acı günü
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Fuzuli Aydoğdu'nun vefat eden eşi Çiğdem Aydoğdu Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı. Törene Adalet Bakanlığını temsilen Bakan Yardımcısı Can Tuncay katıldı.
HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Fuzuli Aydoğdu'nun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eşi Çiğdem Aydoğdu için Sivas'ın Suşehri ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, HSK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çiğdem Aydoğdu, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Bakan Yardımcısı Tuncay, HSK Başkanvekili Aydoğdu ve yakınlarına başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti.