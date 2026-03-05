Altının kilogram fiyatı 7 milyon 423 bin 500 liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 240 bin lira, en yüksek 7 milyon 470 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 düşüşle 7 milyon 423 bin 500 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 470 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 31 milyon 640 bin 695,80 lira, işlem miktarı ise 816,90 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 32 milyon 215 bin 536,94 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Denizbank olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: