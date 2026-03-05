Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Bakan Memişoğlu paylaştı: Klinik araştırmalar artık SGK kapsamında!
Cevdet Yılmaz: GKRY'nin üs politikaları tüm bölge için risk teşkil ediyor
Otomotiv ihracatı şubatta 3,5 milyar doları aştı
Alan Şefi Öğretmen Artırımlı Ek Ders Mücadelesini Kazandı
Yüzde 25'lik benzin ve motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: Akaryakıtta fiyat artışının yüzde 75'ini Devlet karşılayacak
Bugün hava nasıl olacak?
Bakan Gürlek: Hedef süre aşımında eğer hakim hatalıysa, terfi edemeyecek
İran'dan Türkiye açıklaması: Füze atmadık
AFAD ile YÖK arasında 'Afete Hazır Üniversite' protokolü
Güvenli limana talep artıyor: İşte altın satış fiyatları
SPK'dan 9 şirketin borçlanma aracı ihracına onay
Sosyal medya için e-Devlet şifresi şart
2025 yılında kira geliri elde edenler için beyan dönemi başladı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi Resmi Gazetede yayımlandı
Bakan Gürlek açıkladı: 3 büyük ile yargı irtibat bürosu kurulacak
Türkiye'de bir örneği daha yok: Kentsel dönüşümden tarih fışkırdı!
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon yüzde 2,76
Üniversitelerde yeni dönem: Afet yönetimi seçmeli ders oluyor
Akaryakıtta 'Vergi Kalkanı' dönemi: Zamları devlet karşılayacak
Ankara-İstanbul arası 80 dakika: Saatte 350 km hızla SHT geliyor
Şubatta enflasyonun rotası: Gıda fiyatları ve Ramazan etkisi öne çıktı
Tüm çalışan annelere 6 ay doğum izni: İşte teklifin detayları
Bakan Çiftçi yanıtladı: İran sınırında göç riski var mı?
Öğretmen adayları dikkat! 2026-MEB-AGS örnek soruları yayımlandı
Bakanlıktan 10 milyon kişiye SMS: Ücretsiz diyetisyen hizmeti başlıyor
Türkiye'ye düşen füze parçalarının sırrı çözüldü: Hedef Türk toprakları değil!

Hatay'ın Dörtyol ilçesi, Adıyaman Atatürk Barajı Gölü ve Mardin'in Nusaybin ilçesi yakınlarına düşen gizemli füze parçalarının, Türkiye'ye yönelik bir saldırı değil, Doğu Akdeniz'deki askeri hareketliliğin bir sonucu olduğu öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2026 17:47, Son Güncelleme : 05 Mart 2026 17:47
Hatay Dörtyol ilçesi ile Adıyaman Atatürk Barajı Gölü, Mardin Nusaybin ilçesi yakınlarına düşen füze parçalarının Türkiye hedeflenerek atılmadığı öğrenildi. Doğu Akdeniz'de bulunan Amerika'nın en büyük uçak gemisi Gerald Ford'a yönelik İran'dan atılan füzelerin Doğu Akdeniz'de büyük gemiyi savunmak için konuşlandırılan bir destroyerden atılan imha füzeleri ile devre dışı bırakıldığı öğrenildi.

