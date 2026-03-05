İzmir'de kiracısının oğlunu öldüren ev sahibi tutuklandı

Atatürk Mahallesi'nde gece saatlerinde ev sahibi N.Ü. (54) ile kiracısının oğlu Rıdvan Çelik (37) evin önünde tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma üzerine N.Ü., yanındaki ruhsatsız tabancayla Çelik'e ateş etti. Başından vurulan Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli N.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Şakran Cezaevine teslim edildi. Olayın meydana geldiği üç katlı binanın üçüncü katında ev sahibi N.Ü., alt katında ise kiracı ailenin oturduğu öğrenildi. Asıl kiracının ölen kişinin babası olduğu ve cinayetten bir gün önce görülen mahkemede hakimin tahliyeyi ertelediği belirtildi. Hayatını kaybeden Rıdvan Çelik'in Güney Kore'de çalıştığı ve birkaç gün önce ailesinin yanına taşınmak için kente geldiği ortaya çıktı. Çelik'in 3 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi.