Ana sayfaHaberler Terör

KPSS soruşturmalarını manipüle eden FETÖ'cü Şadan Sakınan tutuklandı

Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2026 20:00, Son Güncelleme : 05 Mart 2026 19:57
KPSS soruşturmalarını manipüle eden FETÖ'cü Şadan Sakınan tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ yargı yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde 10 yıldır aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, emniyetteki işlemlerinin ardından, sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Sakınan, tutuklama talebiyle Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi. Sakınan, ifadesinin ardından "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklandı.

KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı

