BOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaz arzında risk yok!
BOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaz arzında risk yok!
KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı
KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı
Erdoğan'dan İran mesajı: Biz sulhun tarafındayız
Erdoğan'dan İran mesajı: Biz sulhun tarafındayız
Borsadan sert düşüş: Günü yüzde 2,71 değer kaybıyla kapattı
Borsadan sert düşüş: Günü yüzde 2,71 değer kaybıyla kapattı
Lisede bıçaklı saldırı: Yaralı öğretmen hayatını kaybetti
Lisede bıçaklı saldırı: Yaralı öğretmen hayatını kaybetti
Petrol piyasasında 'Hürmüz' alarmı: Fiyatlar 150 doları görebilir
Petrol piyasasında 'Hürmüz' alarmı: Fiyatlar 150 doları görebilir
Pırlanta, elmas ve incide vergi değişikliği: %20 ÖTV geliyor!
Pırlanta, elmas ve incide vergi değişikliği: %20 ÖTV geliyor!
Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tutuklama talebi
Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tutuklama talebi
CTE'den 2026 isteğe bağlı personel atama duyurusu
CTE'den 2026 isteğe bağlı personel atama duyurusu
Okullarda 5 Mart'ta ilk ders 'Yeşilay' olacak
Okullarda 5 Mart'ta ilk ders 'Yeşilay' olacak
KDK devreye girdi: 'Hayalet' internet borcu iptal edildi
KDK devreye girdi: 'Hayalet' internet borcu iptal edildi
Togg'dan yeni kampanya: Sıfır faizli kredi, şarj ve bakım hediye!
Togg'dan yeni kampanya: Sıfır faizli kredi, şarj ve bakım hediye!
Ak Partili Güler açıkladı: Emekli ikramiyesine zam yok!
Ak Partili Güler açıkladı: Emekli ikramiyesine zam yok!
İstanbul'a 23 yeni metro istasyonu geliyor
İstanbul'a 23 yeni metro istasyonu geliyor
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
394 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 37 tutuklama
394 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 37 tutuklama
Bakan Şimşek: Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk
Bakan Şimşek: Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk
Şubat ayı enflasyonu yarın açıklanacak
Şubat ayı enflasyonu yarın açıklanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun İran diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun İran diplomasisi
Cevdet Yılmaz: Makroekonomik temellerimiz sağlam
Cevdet Yılmaz: Makroekonomik temellerimiz sağlam
Ticaret Bakanlığı: İran sınır kapılarında olağanüstü durum yok
Ticaret Bakanlığı: İran sınır kapılarında olağanüstü durum yok
2025 yılının büyüme verileri için gözler TÜİK'te
2025 yılının büyüme verileri için gözler TÜİK'te
Merkez Bankası'ndan çifte hamle!
Merkez Bankası'ndan çifte hamle!
Çift tekerlekli kabus: Tas kafadan sonra motosiklet
Çift tekerlekli kabus: Tas kafadan sonra motosiklet
Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı, Yazıcı için taziye mesajı
Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı, Yazıcı için taziye mesajı
Bin 389 İşçi Alımında Kura Çekimi Yarın Yapılacak
Bin 389 İşçi Alımında Kura Çekimi Yarın Yapılacak
Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı
Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı
İçişleri Bakanlığından Sınır Güvenliği Toplantısı
İçişleri Bakanlığından Sınır Güvenliği Toplantısı
Ana sayfaHaberler Terör

KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı

FETÖ soruşturmalarını manipüle ettiği iddia edilen ve hakkında 5 ayrı yakalama kararı bulunan ihraç savcı Şadan Sakınan, Ankara'nın Çankaya ilçesinde yakalandı. Saklandığı adreste gizli bölmeler, dijital materyaller ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2026 20:35, Son Güncelleme : 02 Mart 2026 21:26
Yazdır
KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin KPSS sınavlarına yönelik usulsüzlüklerine ilişkin soruşturmaları örgüt talimatları doğrultusunda manipüle ettiği öne sürülen ihraç Cumhuriyet savcısı Şadan Sakınan'ın yakalandığını duyurdu. Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından verilen 5 ayrı yakalama kararının infazı amacıyla başlatılan çalışma sonucu Sakınan'ın Çankaya'daki adreste gözaltına alındığı bildirildi.

Başsavcılık açıklamasına göre, Sakınan'ın daha önce Ankara ve Konya Cumhuriyet Başsavcı vekilliği görevlerinde bulunduğu, FETÖ/PDY'nin KPSS sınav sorularını çalarak örgüt üyelerine dağıtması ve kamu kurumlarına sızdırması sürecindeki soruşturmaları manipüle ettiği iddiasıyla arandığı belirtildi.

Hakkında 5 Ayrı Yakalama Kararı Bulunuyordu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 Mart 2026 tarihli talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, Sakınan hakkında Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi ile Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından verilen toplam 5 ayrı yakalama kararının bulunduğu kaydedildi.

Şüphelinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve görevi kötüye kullanma suçlarından arandığı ifade edildi.

Gri Kategoride Aranıyordu

Başsavcılık bilgi notunda, Sakınan'ın "gri kategori"de arananlar listesinde yer aldığı belirtildi. Saklandığı yerin tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışma yürüttüğü aktarıldı.
Operasyon kapsamında yapılan aramada, ikamet içerisinde saklanma ve örgütsel suç eşyalarını gizleme amacıyla oluşturulmuş gizli bölmelerin bulunduğu, birden fazla dijital materyal ile yüklü miktarda paranın ele geçirildiği bildirildi.

"Hücre Evi" İddiası ve Yeni Soruşturma

Açıklamada, söz konusu adresin örgütün "hücre evi" olarak kullanıldığı değerlendirmesine yer verildi. Şüphelinin örgütsel eylemlerine güncel olarak devam ettiği yönündeki tespitler üzerine ayrıca gözaltı, arama ve el koyma tedbirleri uygulanarak yeni bir soruşturma başlatıldığı kaydedildi

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber