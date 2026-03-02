KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin KPSS sınavlarına yönelik usulsüzlüklerine ilişkin soruşturmaları örgüt talimatları doğrultusunda manipüle ettiği öne sürülen ihraç Cumhuriyet savcısı Şadan Sakınan'ın yakalandığını duyurdu. Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından verilen 5 ayrı yakalama kararının infazı amacıyla başlatılan çalışma sonucu Sakınan'ın Çankaya'daki adreste gözaltına alındığı bildirildi.



Başsavcılık açıklamasına göre, Sakınan'ın daha önce Ankara ve Konya Cumhuriyet Başsavcı vekilliği görevlerinde bulunduğu, FETÖ/PDY'nin KPSS sınav sorularını çalarak örgüt üyelerine dağıtması ve kamu kurumlarına sızdırması sürecindeki soruşturmaları manipüle ettiği iddiasıyla arandığı belirtildi.



Hakkında 5 Ayrı Yakalama Kararı Bulunuyordu



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 Mart 2026 tarihli talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, Sakınan hakkında Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi ile Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından verilen toplam 5 ayrı yakalama kararının bulunduğu kaydedildi.



Şüphelinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve görevi kötüye kullanma suçlarından arandığı ifade edildi.



Gri Kategoride Aranıyordu



Başsavcılık bilgi notunda, Sakınan'ın "gri kategori"de arananlar listesinde yer aldığı belirtildi. Saklandığı yerin tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışma yürüttüğü aktarıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramada, ikamet içerisinde saklanma ve örgütsel suç eşyalarını gizleme amacıyla oluşturulmuş gizli bölmelerin bulunduğu, birden fazla dijital materyal ile yüklü miktarda paranın ele geçirildiği bildirildi.



"Hücre Evi" İddiası ve Yeni Soruşturma



Açıklamada, söz konusu adresin örgütün "hücre evi" olarak kullanıldığı değerlendirmesine yer verildi. Şüphelinin örgütsel eylemlerine güncel olarak devam ettiği yönündeki tespitler üzerine ayrıca gözaltı, arama ve el koyma tedbirleri uygulanarak yeni bir soruşturma başlatıldığı kaydedildi