KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı
FETÖ soruşturmalarını manipüle ettiği iddia edilen ve hakkında 5 ayrı yakalama kararı bulunan ihraç savcı Şadan Sakınan, Ankara'nın Çankaya ilçesinde yakalandı. Saklandığı adreste gizli bölmeler, dijital materyaller ve yüklü miktarda para ele geçirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin KPSS sınavlarına yönelik usulsüzlüklerine
ilişkin soruşturmaları örgüt talimatları doğrultusunda manipüle ettiği öne sürülen
ihraç Cumhuriyet savcısı Şadan Sakınan'ın yakalandığını duyurdu. Hakkında "silahlı
terör örgütüne üye olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından verilen 5 ayrı
yakalama kararının infazı amacıyla başlatılan çalışma sonucu Sakınan'ın Çankaya'daki
adreste gözaltına alındığı bildirildi.
Başsavcılık açıklamasına göre, Sakınan'ın daha önce Ankara ve Konya Cumhuriyet
Başsavcı vekilliği görevlerinde bulunduğu, FETÖ/PDY'nin KPSS sınav sorularını
çalarak örgüt üyelerine dağıtması ve kamu kurumlarına sızdırması sürecindeki
soruşturmaları manipüle ettiği iddiasıyla arandığı belirtildi.
Hakkında 5 Ayrı Yakalama Kararı Bulunuyordu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 Mart 2026 tarihli talimatı doğrultusunda
gerçekleştirilen operasyonda, Sakınan hakkında Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi
ile Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından verilen toplam 5 ayrı yakalama kararının
bulunduğu kaydedildi.
Şüphelinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve görevi kötüye kullanma
suçlarından arandığı ifade edildi.
Gri Kategoride Aranıyordu
Başsavcılık bilgi notunda, Sakınan'ın "gri kategori"de arananlar listesinde
yer aldığı belirtildi. Saklandığı yerin tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışma yürüttüğü aktarıldı.
Operasyon kapsamında yapılan aramada, ikamet içerisinde saklanma ve örgütsel suç eşyalarını gizleme amacıyla oluşturulmuş gizli bölmelerin bulunduğu, birden fazla dijital materyal ile yüklü miktarda paranın ele geçirildiği bildirildi.
"Hücre Evi" İddiası ve Yeni Soruşturma
Açıklamada, söz konusu adresin örgütün "hücre evi" olarak kullanıldığı değerlendirmesine yer verildi. Şüphelinin örgütsel eylemlerine güncel olarak devam ettiği yönündeki tespitler üzerine ayrıca gözaltı, arama ve el koyma tedbirleri uygulanarak yeni bir soruşturma başlatıldığı kaydedildi