Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!

Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu.

Teklifte, 65 yaş üstü için uygulanan maaş düzenlemesini ilgilendiren önemli bir ayrıntı yer aldı. Yasa teklifinde, maaş bağlandığı halde hak etmediği belirlenenlerden ödemelerin kanuni faiz uygulanmasıyla alınması yönünde ifade yer aldı.

Teklifin gerekçesinde, şöyle denildi:

"Kamuda diğer fazla ve yersiz ödemelere ilişkin yapılan düzenlemelerde bu ödemelerin kanuni faiz ile tahsil edilmesi yaygın bir uygulama olduğu göz önünde bulundurulduğunda tüm fazla ve yersiz ödemelerin geri alınması usulünde yeknesaklık sağlanması öngörülebilirlik ve hukuki belirlilik ilkelerine uyulması açısından gereklidir. Bu nedenle maddede yapılan değişiklik ile, yersiz yapılan ödemelerin iadesinde kanuni faizin esas alınması öngörülmektedir."

"TÜFE" İBARESİ DEĞİŞTİRİLDİ

Yasa teklifindeki ifade şöyle:

"2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde yer alan "Türkiye İstatistik Kurumunca her ay için belirlenen Tüketici Fiyatlan Endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak" ibaresi "kanuni faizi ile" şeklinde değiştirilmiştir."

Yürürlükte olan düzenlemeye göre, hak etmediği halde 65 yaş maaşı alanlardan TÜFE hesabıyla geçmiş ödemeler tahsil ediliyordu. Düzenlemede şöyle deniliyordu;

"Bu Kanuna göre aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde, ödenen aylıklar ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar Türkiye İstatistik Kurumunca her ay için belirlenen Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarıyla birlikte geri alınır ve belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır."