Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 12/6/2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.