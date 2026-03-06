Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
Petrol fiyatlarında savaş depremi: Brent petrol 85 doları aştı!
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
KPSS soruşturmalarını manipüle eden FETÖ'cü Şadan Sakınan tutuklandı
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Bakan Memişoğlu paylaştı: Klinik araştırmalar artık SGK kapsamında!
Cevdet Yılmaz: GKRY'nin üs politikaları tüm bölge için risk teşkil ediyor
Otomotiv ihracatı şubatta 3,5 milyar doları aştı
Alan Şefi Öğretmen Artırımlı Ek Ders Mücadelesini Kazandı
Yüzde 25'lik benzin ve motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: Akaryakıtta fiyat artışının yüzde 75'ini Devlet karşılayacak
Bugün hava nasıl olacak?
Bakan Gürlek: Hedef süre aşımında eğer hakim hatalıysa, terfi edemeyecek
İran'dan Türkiye açıklaması: Füze atmadık
AFAD ile YÖK arasında 'Afete Hazır Üniversite' protokolü
Güvenli limana talep artıyor: İşte altın satış fiyatları
SPK'dan 9 şirketin borçlanma aracı ihracına onay
Sosyal medya için e-Devlet şifresi şart
2025 yılında kira geliri elde edenler için beyan dönemi başladı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi Resmi Gazetede yayımlandı
Bakan Gürlek açıkladı: 3 büyük ile yargı irtibat bürosu kurulacak
6 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

6 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları.

6 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ev Sahibi Türkiye İzmir Kura Çekiliş Töreni ile "Yeşilay İzmir Açılış Töreni"ne iştirak edecek, Valiliğe ziyarette bulunacak, "AK Parti Karşıyaka İftar Programı"na katılacak.

(İzmir/15.00/16.30/17.30/18.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Valilik önünde düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(Bolu/21.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Valiliği, Yeni Adalet Sarayı Projesi'ni, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni, MHP ve AK Parti Sakarya il başkanlıklarını ziyaret edecek, "Türkiye'nin İlk Yerli ve Milli Hızlı Treni'nin Yol Testleri Töreni"ne, şehit ve gazi aileleri ile iftar programına katılacak.

(Sakarya/14.00-19.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığı'na ve Belediye Başkanlığı'na ziyarette bulunacak, "Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar" iftar programına iştirak edecek.

(Isparta/15.00/16.30/17.30/19.03)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da düzenlenecek "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamındaki sosyal konutların kura çekim törenine ve iftar programına katılacak.

(Hatay/14.00/18.41)

4- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Başkanlığı ile Osmaniye Belediye Başkanlığı'na ziyarette bulunacak, Toprakkale'de iftar programına katılacak, depremzede aileyle bir araya gelecek ve Korkut Ata Üniversitesi'nde "Söz Gençlikte" programına iştirak edecek.

(Osmaniye/16.30/20.00)

5- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İbradı ilçesinde iftar programına katılacak.

(Antalya/18.45)

6- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği, TOKİ Ortaokulu'na, MHP ve AK Parti il başkanlıklarına ziyarette bulunacak, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na ve iftar programına iştirak edecek.

(Karaman/09.30-18.52)

7- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliğe ziyarette bulunacak.

(Tokat/12.00)

8- CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Buca Kırıklar Cezaevi ziyaretinin ardından basın açıklaması yapacak.

(İzmir/17.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gana Milli Günü ve iftar programına katılacak.

(Ankara/18.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninin yol testleri törenine ve TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü iftar programına iştirak edecek.

(Sakarya/17.00/19.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, "İstatistiklerle Kadın" verilerini ve 2024 yılı yabancı kontrollü girişim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 28. haftası, SMS Grup Sarıyer-Eminevim Ümraniyespor, Atko Grup Pendikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK ve Sakaryaspor-Adana Demirspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00/20.00/Sakarya/20.00)

2- Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 29. haftası, 2 maçla başlayacak.

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın LDLC Asvel takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, Beşiktaş GAİN-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

5- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk ayağında, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın ve Çimsa ÇBK Mersin-Beşiktaş BOA maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/Mersin/15.00)

6- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftası, VakıfBank-Aras Kargo maçıyla başlayacak.

(İstanbul/15.30)

