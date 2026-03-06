Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
Petrol fiyatlarında savaş depremi: Brent petrol 85 doları aştı!
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
KPSS soruşturmalarını manipüle eden FETÖ'cü Şadan Sakınan tutuklandı
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Bakan Memişoğlu paylaştı: Klinik araştırmalar artık SGK kapsamında!
Cevdet Yılmaz: GKRY'nin üs politikaları tüm bölge için risk teşkil ediyor
Otomotiv ihracatı şubatta 3,5 milyar doları aştı
Alan Şefi Öğretmen Artırımlı Ek Ders Mücadelesini Kazandı
Yüzde 25'lik benzin ve motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: Akaryakıtta fiyat artışının yüzde 75'ini Devlet karşılayacak
Bugün hava nasıl olacak?
Bakan Gürlek: Hedef süre aşımında eğer hakim hatalıysa, terfi edemeyecek
İran'dan Türkiye açıklaması: Füze atmadık
AFAD ile YÖK arasında 'Afete Hazır Üniversite' protokolü
Güvenli limana talep artıyor: İşte altın satış fiyatları
SPK'dan 9 şirketin borçlanma aracı ihracına onay
Sosyal medya için e-Devlet şifresi şart
2025 yılında kira geliri elde edenler için beyan dönemi başladı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi Resmi Gazetede yayımlandı
Bakan Gürlek açıkladı: 3 büyük ile yargı irtibat bürosu kurulacak
Hindistan 'Şeref konuğu' olarak çağırdığı İran gemisini ABD'ye ihbar etti

Hindistan'daki MILAN 2026 tatbikatına "şeref konuğu" olarak katılan İran'a ait 200 personelli IRIS Dena'nın, dönüş yolunda Hindistan tarafından ABD'ye ihbar edildiği ortaya çıktı. Çatışma bölgesinden uzakta "beyaz bayrak" çektiği ve iftar sırasında ABD denizaltısının torpido saldırısıyla batırıldığı iddiası, "savaş suçu" tartışmasını alevlendirdi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Mart 2026 00:38, Son Güncelleme : 06 Mart 2026 00:40
Hindistan 'Şeref konuğu' olarak çağırdığı İran gemisini ABD'ye ihbar etti

Hint Okyanusu'nun derinliklerine gömülen İran donanmasına ait IRIS Dena fırkateyni sadece bir askeri zayiat değil, arkasında devasa bir ihanet ve savaş suçu barındıran bir katliam olduğu ifşa oldu. Uluslararası askeri kaynaklardan ve bölgeden sızan son bilgiler, 200 İranlı denizcinin sulara gömüldüğü o saldırının perde arkasını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

"ŞEREF KONUĞU" OLARAK GİTTİLER, İHANETLE DÖNDÜLER
Olayın kökeni, ABD'nin "Epik Öfke" operasyonundan çok öncesine dayanıyor. Hindistan hükümeti, dünyanın en büyük deniz tatbikatlarından biri olan MILAN 2026'ya katılmaları için İran Donanması'nı resmen davet etmiş ve onları "Şeref Konuğu" olarak ağırlamıştı. Bu diplomatik misyon için İran, en seçkin 200 denizcisini Hint Okyanusu'na göndermişti.

Ancak tatbikat sürerken, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları başladı. Savaş patlak verdiğinde İran gemisi kendi karasularından binlerce kilometre uzaktaydı. Dönüş yoluna geçen geminin rotası ve koordinatları iddiaya göre, müttefiki ABD'ye yaranmak isteyen Yeni Delhi yönetimi tarafından "İranlılar arka bahçemizde" denilerek Amerikan Donanması'na (US Navy) gizlice ihbar edildi. Bu hamle, uluslararası diplomaside "en iğrenç ihanet" olarak nitelendiriliyor.

DİREKTE "BEYAZ BAYRAK" VARDI

Korkunç olayın en sarsıcı boyutu ise geminin vurulduğu andaki statüsüydü.

Uluslararası deniz harp hukuku gereği, bir çatışma bölgesinden çok uzakta olan, barışçıl bir tatbikattan dönen ve savaşa dahil olma niyeti taşımayan İran savaş gemisinin direğinde, saldırı ihtimaline karşı transit geçişi simgeleyen "Beyaz Bayrak" dalgalanıyordu. Beyaz bayrak çeken bir gemiyi vurmak, Cenevre Sözleşmeleri ve uluslararası hukuka göre açık ve net bir savaş suçudur.

İFTAR SOFRASINDA GELEN ÖLÜM TORPİDOLARI
Hindistan'ın verdiği koordinatları takip eden bir ABD nükleer taarruz denizaltısı, Sri Lanka açıklarında seyreden gemiye pusu kurdu.

Amerikan denizaltısının saldırı için seçtiği zamanlama ise trajedinin boyutunu katladı. Güvenli sularda ve beyaz bayrak altında seyreden gemi mürettebatı, hiçbir şeyden habersiz bir şekilde, Ramazan ayının o günkü orucunu açmak için yemekhanede İftar sofrasında toplanmıştı. Gemi savunma sistemlerinin asgari seviyede olduğu tam o anlarda, denizaltıdan ateşlenen peş peşe birkaç ağır torpido geminin gövdesini parçaladı.

İftar sofrasındaki denizciler, saniyeler içinde okyanusun karanlık sularına gömüldü.

BİLANÇO GÜNCELLENDİ: KURTULAN YOK DENECEK KADAR AZ

İlk günlerde Sri Lanka Dışişleri tarafından "78 yaralı kurtarıldı, 101 kayıp var" şeklinde açıklanan rakamların, denizin dibinden gelen son raporlarla çok daha korkunç bir boyuta ulaştığı bildirildi.

Bölgedeki son arama kurtarma verilerine göre; 200 kişilik mürettebattan 80'den fazla denizcinin cansız bedenine ulaşıldı. Okyanusun dibine çekilen geminin enkazında ve akıntıda kaybolan 120 denizci ise hala aranıyor. Beyaz bayrak altındayken ve iftar açarken vurulan bu 200 denizcinin akıbeti, İslam dünyasında Hindistan ve ABD'ye karşı eşi görülmemiş bir öfke patlamasına yol açmış durumda

