Akaryakıta çifte zam geliyor: Tarih belli oldu
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 6 Mart Cuma gününü 7 Mart Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı saat 00:01'den itibaren geçerli olmak üzere hem benzine hem de motorine yeni zam bekleniyor.
Küresel enerji piyasalarında yaşanan Katar LNG ve petrol tedarik krizleri, Türk tüketicisinin faturasını artırmaya devam ediyor. Savaşın ilk günlerinde akaryakıt fiyatlarındaki fahiş artışların yüzde 75'ine kadarını Hazine'nin üstlenmesini sağlayan Eşel Mobil sistemi, yeni zam dalgasına karşı tekrar devreye alındı. Ancak ham petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş, pompadaki zamları tamamen sınırlayamadı.
Benzin ve motorine yeni zam
Benzine toplamda gelmesi gereken 2,18 TL'lik zammın 1,63 TL'si ÖTV'den karşılanacak. Vatandaşın ödeyeceği net zam miktarı 55 kuruş (0,55 TL) olacak.
Motorine toplamda gelmesi gereken 4,55 TL'lik zammın 3,41 TL'si ÖTV'den karşılanacak. Vatandaşın ödeyeceği net zam miktarı ise 1,14 TL olacak.
Yeni zamlı fiyatlarla bir litre motorin:
Ankara'da: 65,80 TL
İzmir'de: 66,07 TL
Antalya'da: 67,13 TL
Batman'da: 67,37 TL
Hakkari'de: 67,51 TL seviyesine çıkacak.
Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;
- İstanbul (Avrupa Yakası)
- Benzin: 59,34 TL
- Motorin: 63,53 TL
- LPG: 30,29 TL
- İstanbul (Anadolu Yakası)
- Benzin: 59,18 TL
- Motorin: 63,37 TL
- LPG: 28,69 TL
- Ankara
- Benzin: 60,29 TL
- Motorin: 64,65 TL
- LPG: 30,17 TL
- İzmir
- Benzin: 60,58 TL
- Motorin: 64,93 TL
- LPG: 30,09 TL