Ana sayfaHaberler Sağlık

SGK'nin ilaç harcaması arttı

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) ilaç harcamaları, 2025 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 34 artarak 411 milyar 640 milyon lira oldu.

Haber Giriş : 06 Mart 2026 11:26, Son Güncelleme : 06 Mart 2026 11:27
SGK'nin ilaç harcaması arttı

SGK'nin 2024 yılında 980,9 milyar lira olan sağlık harcamaları, 2025 yılı sonunda yüzde 38 oranında artarak 1 trilyon 353,1 milyar lirayı buldu.

Sağlık harcamalarının yüzde 68,5'ini tedavi harcamaları oluştururken, ilaç, reçete hizmet bedeli ve diğer harcamalar ise toplam tutarın yüzde 31,5'lik kısmına karşılık geldi.

2024 yılında ilaca 305 milyar 461 milyon lira ödeyen Kurumun, ilaç harcaması 2025 sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 34 artarak 411 milyar 640 milyon lirayı buldu.

Geri ödeme listesine 474 ilaç eklendi

SGK'nin geçen yıl 474 yeni ilacı geri ödeme listesine eklemesiyle geri ödeme listesindeki toplam ilaç sayısı 8 bin 888'e yükseldi.

Listedeki ilaçların 916'sını kanser tedavisinde kullanılanlar, 506'sını hipertansiyon tedavisinde kullanılanlar, 213'ünü diyabet tedavisinde kullanılanlar, 267'sini ise astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tedavisinde kullanılanlar oluşturdu.

Sağlık harcamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması

Gereksiz ilaç kullanımını engellemek için akılcı ilaç kullanımına odaklanan SGK, ilaç israfına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kurum, bu kapsamda geçen yıl, hastaların klinik ihtiyaçlarına uygun ilaçları, bireysel gereksinimlerini karşılayan dozlarda, yeterli süre boyunca ve kamuya en düşük maliyetle almaları için kas-iskelet sistemi hastalıklarında kullanılanlar ile eklem ve kas ağrısında kullanılan ilaçlarda çeşitli düzenlemeler yaptı.

