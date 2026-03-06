Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
TÜSİAD'ın eski yöneticilerinin davasında karar
YÖK Başkanı Özvar: Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği önemli
Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Akaryakıta çifte zam geliyor: Tarih belli oldu
Ticaret Bakanlığı 9,3 milyon ürünü denetledi
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
Petrol fiyatlarında savaş depremi: Brent petrol 85 doları aştı!
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Bakan Memişoğlu paylaştı: Klinik araştırmalar artık SGK kapsamında!
Cevdet Yılmaz: GKRY'nin üs politikaları tüm bölge için risk teşkil ediyor
Otomotiv ihracatı şubatta 3,5 milyar doları aştı
Alan Şefi Öğretmen Artırımlı Ek Ders Mücadelesini Kazandı
Yüzde 25'lik benzin ve motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
Küçükbaş hayvan yetiştirenlere müjde: Toklu ihracatının önü açıldı!

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Turan Saldırıcıer, iç piyasadaki daralma nedeniyle uzun süredir zor günler geçiren küçükbaş hayvan yetiştiricilerine müjdeyi verdi. Saldırıcı, toklu ihracatının önünün açıldığını açıkladı.

Haber Giriş : 06 Mart 2026 14:24, Son Güncelleme : 06 Mart 2026 14:24
Küçükbaş hayvan yetiştirenlere müjde: Toklu ihracatının önü açıldı!

TÜDKİYEB Başkanı Turan Saldırıcıer, hem sosyal medya hesabından hem de Köy TV'de yayınlanan "Sektörel Analiz" programında yaptığı açıklamada, "Üreticilerimiz için Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda, arz fazlası olan yüksek tokluların ihracatına izin verilmesiyle küçükbaş hayvan ihracatının önü açıldı. Bu, üreticilerimiz için büyük bir müjde" dedi.

Yaptığı paylaşımda göreve geldikleri ilk günden beri üreticilerin karşı karşıya kaldığı güncel sorunları, üreticiyi zorlayan girdi maliyetlerini, yem fiyatlarındaki artışları, küçükbaş hayvancılığın mevcut durumunu ve çözüm odaklı önerilerini her fırsatta dile getirdiklerini vurgulayan Saldırıcıer, ihracatın Et ve Süt Kurumu organizasyonunda gerçekleştirileceğini belirtti.

