Eğitim

MEBİ'de öğrencilere yönelik rehberlik içerikleri erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) geliştirilen yapay zeka destekli MEBİ platformunda, öğrencilerin akademik başarılarını desteklemek, sosyal-duygusal gelişimlerini güçlendirmek ve kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla hazırlanan "MEBİ Rehberlik Modülü" erişime açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2026 15:03, Son Güncelleme : 06 Mart 2026 15:03
MEBİ'de öğrencilere yönelik rehberlik içerikleri erişime açıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin gelişim süreçlerini desteklemeye yönelik hayata geçirilen modüldeki PDF dokümanlar, öğrencilerin akademik, sosyal-duygusal ve mesleki gelişim alanlarında ihtiyaç duyabilecekleri bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla hazırlandı.

Gelişim dönemleri ve sınıf düzeyleri dikkate alınarak gelişimsel rehberlik yaklaşımı çerçevesinde oluşturulan dokümanlar ile öğrencilerin yaşam becerilerinin güçlendirilmesi, güvenilir ve bilimsel bilgiye erişimlerinin artırılması ve okul rehberlik hizmetlerinin dijital içeriklerle desteklenmesi amaçlanıyor.

MEBİ Rehberlik Modülü kapsamında hazırlanan dokümanlar, üç temel gelişim alanında öğrencilerin erişimine açıldı.

Akademik gelişim alanında, etkili ders çalışma yöntemleri, zaman yönetimi, öğrenmeyi öğrenme stratejileri, sınavlara hazırlık süreçleri ve akademik hedef belirleme gibi konular ele alınıyor.

Sosyal-duygusal gelişim alanında psikolojik sağlamlık, stres ve sınav kaygısı yönetimi, öz güven ve duygu kontrolü, ergenlik dönemi gelişim özellikleri, problem çözme ve karar verme ile eleştirel düşünme becerileri, karakter güçlerini belirleme, sınır koyma, iletişim becerileri gibi başlıklara yönelik içerikler yer alıyor.

Mesleki gelişim ve kariyer planlama alanında hazırlanan dokümanlarda ise kariyer farkındalığı geliştirme, kısa, orta ve uzun vadeli hedef oluşturma, meslek seçimini etkileyen bireysel ve çevresel faktörler, yükseköğretim programları hakkında bilinçli karar verme ve gelecek tasarımı ve yaşam planlama yetileri gibi konularda rehberlik sağlanıyor.

Rehberlik modülünde öğrencilerin riskli davranışlardan korunmalarına yönelik bilgilendirici içerikler de bulunuyor. Bu kapsamda tütün, alkol ve madde bağımlılığı ile teknoloji bağımlılığı gibi konulara ilişkin farkındalık oluşturmayı hedefleyen bilgiler ile sağlıklı yaşam alışkanlıklarına yönelik öneriler öğrencilerin erişimine sunuluyor.

MEBİ Rehberlik Modülü ile rehberlik hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılması, öğrencilerin kendi gelişim süreçlerinde daha aktif rol almalarının desteklenmesi ve okul temelli rehberlik çalışmalarının dijital içeriklerle güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bununla birlikte, içeriklerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öngördüğü beceri temelli ve öğrenci merkezli eğitim yaklaşımına katkı sağlaması amaçlanıyor.

