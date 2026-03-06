Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Erden Timur hakkında yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik soruşturma kapsamında kayyum kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Timur'un sahibi ve ortağı olduğu, öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen şirketlerle ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF'nin kayyum olarak atandığı belirtildi.