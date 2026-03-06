Kamu Kurumlarında Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
Bakan Uraloğlu: İran, ABD ve İsrail savaşı masum sivillerin hayatını tehdit ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da TÜRASAŞ personeli, siyasi parti temsilcileri ve üniversite öğrencileri iftarda buluştu. Bakan Uraloğlu, "Ortadoğu'da patlak veren İran, ABD ve İsrail savaşı masum sivillerin hayatını tehdit ediyor, küresel ticaret ve enerji güvenliğini de bir anlamda sarsıyor. Ama herkes bilsin ki bu son hadiseler karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin duruşu çok nettir." dedi.

Haber Giriş : 06 Mart 2026 21:47, Son Güncelleme : 06 Mart 2026 21:49
Sakarya'daki temasları kapsamında demiryolu sanayisinin kalbi olan TÜRASAŞ tesislerinde incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, milli hızlı trenin raylarla buluşma sevincini çalışanlarla paylaştı. TÜRASAŞ personeli, siyasi parti temsilcileri ve üniversite öğrencileri iftarda bir araya gelen Uraloğlu, Ortadoğu'da yaşanan gerilimden Türk hava sahasına yönelen füze olayına, deniz ticareti güvenliğinden yerli sanayinin önemine kadar birçok kritik konuya değindi.

"Her türlü olaya karşı da hazırlıklı olduğumuzu özellikle söylemek isterim"

Bölgedeki barış ve istikrarın kırılganlığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Bugün Ramazan ayının huzur ve maneviyat dolu günlerinde bile bölgemizde barış ve istikrarın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha görüyoruz. Ortadoğu'da patlak veren İran, ABD ve İsrail savaşı masum sivillerin hayatını tehdit ediyor, küresel ticaret ve enerji güvenliğini de bir anlamda sarsıyor. Ama herkes bilsin ki bu son hadiseler karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin duruşu çok nettir. Türkiye tüm provokasyonlara rağmen diplomasiden ve barıştan yanadır ve bu tavrını ortaya çok net bir şekilde koymuştur. Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşürülen İran'a ait balistik füze olayını da hatırlayalım. İran'dan ateşlendi ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türk hava sahasına yönelen bu füze, NATO hava savunma unsurları tarafından zamanında etkisiz hale getirilmiştir. Hamdolsun can kaybı ve yaralanma söz konusu olmadı. Olayın doğrudan Türkiye'yi hedefleyen bir operasyon olmadığı anlaşılmıştır. Buna rağmen Türkiye, her türlü provokasyona, muhtemel saldırı tehditlerine kapılmadan soğukkanlılıkla ve milli çıkarlarını gözeterek hareket etmektedir. Her türlü olaya karşı da hazırlıklı olduğumuzu özellikle söylemek isterim" dedi.

"Bölge hali hazırda yüksek risk taşıyor"

Bölgedeki deniz ticareti ve gemi güvenliği konusundaki son durumu da paylaşan Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda da gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Bölgede Türk bayraklı gemimiz olmamakla birlikte sahibi Türk olan gemilerimiz var. Bunları yakından takip ediyoruz. Şu anda Basra Körfezi'nde yüzlerce gemi bekliyor. Bazı ticari gemilerde hasar bildirimi de duyuyoruz. Bölge hali hazırda yüksek risk taşıyor. Gemilerin seyir durumlarını yakından takip etmelerini ve ihtiyaç halinde gerekli merciler ile temas halinde olmaları gerektiğini bildirdik, yakından da takip ediyoruz. Denizcilerin güvenliği ve ticaret filomuzun korunması için gerekli tüm diplomatik ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Bugün 2002 Türkiye'si ile kıyaslanamayacak bir konuma geldik"

Türkiye'nin 2002 yılından bu yana her alanda çağ atladığını vurgulayan Bakan Uraloğlu,"Gelecek nesillerimize daha güçlü bir Türkiye bırakmak için her alanda yatırımlara imza attık. Ülkemiz sosyal anlamdan ekonomiye, hukuktan dış politikaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayisine, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, üretimden teknolojiye her alanda çağ atladı çok şükür. Hizmetlerimiz ile halkımızın karşısına çıktık ve bugün 2002 Türkiye'si ile kıyaslanamayacak bir konuma geldik. Bugünleri öngörerek teknolojik anlamda çağın gerektirdiği bütün donanımlara sahip olmak için var gücüyle çalışan ve her adımını planlayan bir Türkiye inşa ettik. Çünkü yerli sanayimiz olmazsa, kendi araç ve gereçlerimiz olmazsa, üretemezsek olmazsa olmazdı. Bunları beraberce yapıyoruz. Bunları düşünemezseniz küresel oyuncu olamazsınız" şeklinde konuştu.

