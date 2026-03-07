Türkiye'nin havalimanları 2 ayda 32,9 milyon yolcuya hizmet verdi

Hürmüz Boğazı krizi doları güçlendirdi: 8 ayın zirvesinde
Hürmüz Boğazı krizi doları güçlendirdi: 8 ayın zirvesinde
Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Nikah memuru dahil 6 kişi tutuklandı
Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Nikah memuru dahil 6 kişi tutuklandı
Öğretmen Fatmanur Çelik cinayetinde yeni gelişme: İki yönetici görevden uzaklaştırıldı
Öğretmen Fatmanur Çelik cinayetinde yeni gelişme: İki yönetici görevden uzaklaştırıldı
APP plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek
APP plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı
Trafikte hız kuralları yerleşim yeri içi ve dışı olarak ayrıldı
Trafikte hız kuralları yerleşim yeri içi ve dışı olarak ayrıldı
Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
Bilecik'te sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu
Bilecik'te sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan çiftçinin maliyetini düşürecek karar
Ticaret Bakanlığı'ndan çiftçinin maliyetini düşürecek karar
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı
Yönetmelik değişti: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre
Yönetmelik değişti: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!
Bakan Kacır açıkladı: 2 bin kilometre menzilli TAYFUN geliyor!
Bakan Kacır açıkladı: 2 bin kilometre menzilli TAYFUN geliyor!
Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere kayyum atandı
Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere kayyum atandı
EGM'den APP plaka uyarısı: Sadece para cezası değil, hapis yolu da gözükebilir
EGM'den APP plaka uyarısı: Sadece para cezası değil, hapis yolu da gözükebilir
Yatırım araçlarında haftalık karne: Tek kazandıran dolar oldu!
Yatırım araçlarında haftalık karne: Tek kazandıran dolar oldu!
Milli Hızlı Tren raylara indi: Yıl sonunda yolcu taşıyacak
Milli Hızlı Tren raylara indi: Yıl sonunda yolcu taşıyacak
Bakan Gürlek: Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız
Bakan Gürlek: Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız
İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Türkiye'nin havalimanları 2 ayda 32,9 milyon yolcuya hizmet verdi

Türkiye genelindeki havalimanlarında, ocak-şubat döneminde, direkt transit yolcularla toplam 32 milyon 877 bin 752 yolcuya hizmet verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2026 13:35, Son Güncelleme : 07 Mart 2026 13:53
Yazdır
Türkiye'nin havalimanları 2 ayda 32,9 milyon yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün şubat ayı uçak, yolcu ve yük verilerine ilişkin açıklama yaptı.

Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının şubatta iç hatlarda 65 bin 188, dış hatlarda ise 53 bin 18 olduğunu belirten Uraloğlu, böylece toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle 159 bin 97'ye ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde yüzde 6,8 artış yaşandığına dikkati çekti.

Uraloğlu, şubatta iç hat yolcu trafiğinin 7 milyon 64 bin 417, dış hat yolcu trafiğinin 8 milyon 20 bin 106 olduğunu ifade etti.

Söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam 15 milyon 92 bin 119 yolcunun seyahat ettiğini belirten Uraloğlu, "Geçen yılın aynı ayına göre direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 5,8 artış gerçekleşti. Sadece bir ayda hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı 45 ilimizin toplam nüfusunu aştı." bilgisini verdi.

Uraloğlu, şubatta taşınan yük miktarının iç hatlarda 62 bin 588 ton, dış hatlarda 299 bin 19 ton olduğunu, toplamda 361 bin 607 ton yüke ulaşıldığını bildirdi.

2 ayda hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı 32,9 milyon oldu

Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, ocak-şubat döneminde iç hatlarda 133 bin 559, dış hatlarda 115 bin 767 olduğunu ve böylece üst geçişlerle toplam 338 bin 175'e ulaşıldığını ifade eden Uraloğlu, bu dönemde üst geçişler dahil hizmet verilen toplam uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 4,1 arttığını belirtti.

Uraloğlu, 2 aylık uçuş yolcu istatistiklerine değinirken, "Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 15 milyon 264 bin 562, dış hat yolcu trafiğinin 17 milyon 593 bin 28 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla toplam 32 milyon 877 bin 752 yolcuya hizmet verildi. Şubat sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025'in aynı dönemiyle kıyaslandığında, direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 7,7 artış oldu." ifadesini kullandı.

Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin, iç hatlarda 138 bin 209 ton, dış hatlarda 625 bin 264 ton olduğunu bildiren Uraloğlu, toplamda 763 bin 473 tona ulaşıldığını belirtti.

İstanbul Havalimanı 12 milyon 771 bin 781 yolcuya hizmet verdi

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nda geçen ay uçak trafiğinin iç hatlarda 8 bin 409, dış hatlarda 31 bin 52 olmak üzere toplamda 39 bin 461'e ulaştığını ifade etti.

Bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 167 bin 984, dış hatlarda 4 milyon 692 bin 989 olmak üzere toplamda 5 milyon 860 bin 973 yolcuya hizmet verildiğini belirten Uraloğlu, aynı havalimanında ocak-şubat döneminde iç hatlarda 17 bin 674, dış hatlarda 66 bin 877 olmak üzere toplamda 84 bin 551 uçak trafiği gerçekleştiğini bildirdi.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 2 ayda iç hatlarda 2 milyon 497 bin 817, dış hatlarda 10 milyon 273 bin 964 olmak üzere toplamda 12 milyon 771 bin 781 yolcu trafiği gerçekleştiğine dikkati çekti.

Bakan Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şubatta iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 8 bin 606, dış hatlarda 12 bin 514 olmak üzere toplamda 21 bin 120 olarak gerçekleşti. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 551 bin 469, dış hatlarda 2 milyon 174 bin 752 olmak üzere toplamda 3 milyon 726 bin 221 oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 aylık süreçte iç hatlarda 18 bin 85, dış hatlarda 26 bin 723 olmak üzere toplamda 44 bin 808 uçak trafiği gerçekleşti. Bu dönemde iç hatlarda 3 milyon 303 bin 801, dış hatlarda 4 milyon 612 bin 394 olmak üzere 7 milyon 916 bin 195 yolcu trafiğine hizmet verildi."

Uraloğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı'na ilişkin de burada uçak trafiğinin şubatta 1936, 2 aylık dönemde ise 3 bin 798 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Turizm merkezleri 2 ayda 4 milyon 142 bin 577 yolcu ağırladı

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının 2 ayda iç hatlarda 2 milyon 639 bin 736, dış hatlarda 1 milyon 502 bin 841'e ulaştığını ifade eden Uraloğlu, toplamda ise 4 milyon 142 bin 577 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Uraloğlu, bu havalimanlarında iç hatlarda 19 bin 720, dış hatlarda 11 bin 72 olmak üzere toplamda 30 bin 792 uçak trafiği yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

"2 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 1 milyon 757 bin 849, Antalya Havalimanı'nda 1 milyon 949 bin 90, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 170 bin 374 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplamda 203 bin 551 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplamda 61 bin 713 yolcu trafiği gerçekleşti."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber