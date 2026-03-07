Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
Bilecik'te sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan çiftçinin maliyetini düşürecek karar
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı
Yönetmelik değişti: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!
Bakan Kacır açıkladı: 2 bin kilometre menzilli TAYFUN geliyor!
Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere kayyum atandı
EGM'den APP plaka uyarısı: Sadece para cezası değil, hapis yolu da gözükebilir
Yatırım araçlarında haftalık karne: Tek kazandıran dolar oldu!
Milli Hızlı Tren raylara indi: Yıl sonunda yolcu taşıyacak
Bakan Gürlek: Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız
İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!
APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!
Bakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
İş Pozitif ile 1,8 milyon kadın iş sahibi oldu

Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) kadın istihdamını artırmak amacıyla hazırladığı İş Pozitif programıyla bugüne kadar 1 milyon 860 bin 218 kadın çalışma hayatına katıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2026 13:16, Son Güncelleme : 07 Mart 2026 13:17
İş Pozitif ile 1,8 milyon kadın iş sahibi oldu

İŞKUR tarafından 9 Şubat 2024'te hayata geçirilen İş Pozitif projesi, çalışma hayatına katılmak isteyen kadınlara bu imkanı sağlamayı sürdürüyor.

Kayıtlı kadın istihdamının artırılmasının hedeflendiği projede, bu alanda mesleki eğitim, teşvik ve hibe gibi destekler veren kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları, kadın kooperatifleri ve özel sektör kuruluşları yer alıyor.

Program kapsamında, bugüne kadar 1 milyon 860 bin 218 kadın istihdama dahil edildi.

Aynı dönemde, kadınların kariyer planlamalarını doğru yönlendirmek adına iş ve meslek danışmanları tarafından 2 milyon 126 bin 438 kadın danışanla bireysel görüşme gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, 92 bin 71 engelli kadın danışana "Engelli İş Koçluğu" hizmeti sunulurken, 81 bin 205 kadına öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama kanalları hakkında bilgi verildi.

Ayrıca 89 bin 874 kadın işbaşı eğitim programları ile mesleki eğitim kurslarına katılırken 247 bin 227 kadın toplum yararına programlardan ve 254 bin 864 kadın ise "İşgücü Uyum Programı"ndan faydalandırıldı.

KİPAP desteğinden 7 bin 810 kadın yararlandı

İŞKUR'un, kadın istihdamının artırılmasına yönelik yürüttüğü projelerden bir diğeri Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) de işverenlere, işe alacakları işsizlerin mesleki bilgi ve becerisini iş yerinde gözlemleyebilme, eğitim verme ve işe alma konusunda isabetli karar verme imkanı sunuyor. Proje kapsamında, her kadın işçi için aylık 32 bin 500 liraya kadar prim, vergi ve ücret desteği sağlanıyor.

KİPAP kapsamındaki kadın işçiye 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde 6 aya kadar aylık 10 bin lira çocuk bakım desteği veriliyor.

Ülke genelinde uygulanan projeden geçen yıl 7 bin 810 kişi yararlanırken 875 kişiye de çocuk bakım desteği ödemesi yapıldı.

İŞKUR, özel sektörde işe yerleştirilmesine aracılık edilen kadın sayısını artırmak hedefiyle çalışmalarını sürdürecek.

