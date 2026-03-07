Kuveyt, 14 füze ve 12 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, savunma sistemlerinin ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde 12 İHA'yı, güneyinde ise 14 füzeyi tespit ederek imha ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, düşürülen füze ve İHA'ların parçalarının bazı bölgelerde maddi hasara yol açtığı ifade edildi.

Bakanlık, söz konusu füze ve İHA'ların hangi noktadan fırlatıldığına ilişkin bilgi vermezken, saldırıların İran'ın Arap ülkelerindeki bazı ABD hedeflerine yönelik saldırılarıyla örtüştüğü değerlendiriliyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, Kuveyt ve Katar başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ise İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu.