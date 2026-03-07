MSB kaynakları: TSK Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam ettiğini, herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı kanyaklarından yapılan açıklamada, bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerlerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer aldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir." denildi.