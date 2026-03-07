Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
Bilecik'te sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan çiftçinin maliyetini düşürecek karar
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı
Yönetmelik değişti: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!
Bakan Kacır açıkladı: 2 bin kilometre menzilli TAYFUN geliyor!
Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere kayyum atandı
EGM'den APP plaka uyarısı: Sadece para cezası değil, hapis yolu da gözükebilir
Yatırım araçlarında haftalık karne: Tek kazandıran dolar oldu!
Milli Hızlı Tren raylara indi: Yıl sonunda yolcu taşıyacak
Bakan Gürlek: Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız
İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!
APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!
Bakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Trump'ın hedefindeki ülke krizdeki Küba mı?

Ülke genelinde 24 saat süren elektrik kesintisinin ertesi günü açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Küba'da değişimin "an meselesi" olduğunu belirterek adanın yönetiminin gündemlerinde yer aldığını ifade etti.

Haber Giriş : 07 Mart 2026 13:23, Son Güncelleme : 07 Mart 2026 13:23
Trump'ın hedefindeki ülke krizdeki Küba mı?

Miami'de Inter Miami futbol takımı oyuncularıyla bir araya gelen Trump, kulüp sahibi Jorge Mas'a hitaben Küba yetkililerinin bir anlaşma yapmayı çok istediğini ve yakında kutlama yapacaklarını söyledi.

CNN'e verdiği mülakatta Küba'nın yakında düşeceğini öne süren Trump, ada liderliğinin müzakere yürüttüğünü ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu süreci takip etmesi için görevlendireceğini dile getirdi. Mevcut önceliğin İran olduğunu kaydeden Trump, 50 yılın ardından Küba'nın da hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Venezuela sonrası artan yakıt krizi

Trump yönetiminin bölgedeki baskı politikası, 3 Ocak'ta Venezuela'da yaşanan iktidar değişikliğinin ardından Küba'nın ana petrol kaynağını kaybetmesiyle derinleşti.

ABD'nin baskıları nedeniyle Meksika dahil diğer enerji ortaklarının bu boşluğu dolduramaması, adada ciddi bir yakıt krizine yol açtı.

Ülke genelinde hissedilen kriz nedeniyle çöp kamyonlarının çalışamadığı, sokaklarda çöp yığınlarının biriktiği ve halkın halk sağlığı endişesiyle bu yığınları ateşe verdiği görülüyor.

Başkent Havana'nın varlıklı bölgelerinde dahi kesintiler sırasında odun ateşiyle yemek pişirildiği bildiriliyor.

Elektrik şebekesi çökme noktasında

Sovyet döneminden kalma elektrik şebekesinin ham petrol eksikliği nedeniyle yeterli üretimi yapamaması, jeneratörlerin de yakıtsız kalmasıyla sonuçlanıyor. Güneş paneli gibi alternatif enerji kaynaklarının kısıtlı olduğu adada, halkın büyük çoğunluğu çöken şebekeye bağımlı kalmaya devam ediyor.

Trump ve Rubio'nun açıklamaları, Küba üzerindeki baskının müzakere masasında eli zayıflatmak amacıyla sürdürüleceğine işaret ediyor. Eleştirmenler ise bu stratejinin yönetimden ziyade sivil halkı olumsuz etkilediğini ve bir iç ayaklanmayı tetiklemeyi amaçladığını savunuyor.

Gizli müzakere iddiaları

Küba hükümeti, Trump yönetimiyle üst düzey görüşmeler yapıldığına dair iddiaları doğrulamadı. Ancak müzakerelerde Havana adına temas kişisinin, Raül Castro'nun torunu Raül Guillermo Rodriguez Castro olduğu ileri sürülüyor.

Hükümet, krizin etkilerini hafifletmek için özel sektöre kendi yakıtlarını ithal etme izni verse de, bu adımın ülke genelindeki ihtiyacı karşılamada yetersiz kalacağı belirtiliyor.

Ekonominin lokomotifi olan turizm sektörü de uçakların yakıt ikmali yapamaması nedeniyle darbe alırken, Air France Küba uçuşlarını askıya alan son hava yolu şirketi oldu.

