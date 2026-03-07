55 bıçak darbesiyle eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Konya'da boşandığı eşi Bahriye Kalaycı'yı (24) götürdüğü tarlada iki farklı bıçakla 11'i öldürücü olmak üzere 55 bıçak darbesiyle katleden Fatih Uluşan (29), hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

'Tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Uluşan, "Çok pişmanım. Keşke böyle bir şey olmasaydı" dedi.

Boşandığı eşi Fatih Uluşan (29) tarafından 55 bıçak darbesiyle hayattan koparılan Bahriye Kalaycı (24) cinayetinde mahkeme kararını verdi. Eski eş Uluşan hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cani koca "Çok pişmanım. Keşke böyle bir şey olmasaydı" dedi. SABAH'A konuşan acılı baba Ahmet Kalaycı (59) "Bahriye'm geri gelmeyecek ama verilen ceza içimize biraz su serpti" ifadelerini kullandı.

'BAHRİYE'M GERİ GELMEYECEK'

4,5 yaşındaki erkek torunu H.B.U'nun vasiliğini alan Ahmet Kalaycı (59), "Benim Bahriye'm geri gelmeyecek. O cani kızımı katletti. Ama en azından verilen bu ceza içimize birazda olsa su serpti. Keşke daha çok ceza alabilseydi. Çünkü o sadece kızımı değil bizi de öldürdü. En azından artık cezaevinden çıkamayacak" dedi.



